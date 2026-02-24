Hermana de Karol G contra su familia: "Me están dando la espalda"

La hermana mayor de Karol G, Verónica Giraldo, desató una fuerte polémica en redes sociales al acusar públicamente a su propia familia de no apoyarla en el difícil proceso legal que enfrenta contra su expareja, Jaime Llano, por la custodia de su hija Sophia.
En un video difundido en sus plataformas, Verónica expresó con dolor: “Mi familia me está dando la espalda”, señalando que algunos de sus parientes estarían mostrando respaldo hacia Llano en medio de la disputa.
“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, afirmó Giraldo en un video difundido por ella en redes sociales.
Estas declaraciones dejaron en evidencia una fractura en los lazos familiares y generaron un intenso debate en la opinión pública.
Además de la batalla legal, Giraldo recordó episodios de violencia intrafamiliar que marcaron su infancia, lo que intensificó el tono de sus reproches. “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar. Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”, se lamentó.
La hermana de Karol G también mostró impactantes heridas en sus manos, que según relató las lesiones ocurrieron al romper un cristal para rescatar a su hija, quien se encontraba en casa de sus abuelos.
Anteriormente, Verónica ya había hecho de conocimiento publico, también en sus redes sociales, que su expareja se aprovechaba de su historial con problemas mentales para querer arrebatarle la custodia de la única hija de ambos.
Desde ayer, las redes sociales de ella aparecen desactivadas.
LA FAMILIA PIDE DISCRECIÓN
Tras los reproches públicos de Verónica, Jessica Giraldo Navarro, hermana menor y manager de Karol G, emitió un comunicado en redes sociales en el que pidió respeto y aclaró que los problemas familiares no son recientes, sino que llevan “muchos años” tratando de manejarlos con discreción.
En su mensaje, Jessica subrayó que la situación de Verónica es delicada y que la familia ha intentado apoyarla en silencio, evitando exponer más conflictos en público. “Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, expresó.
El comunicado también buscó frenar la especulación mediática, recordando que se trata de un asunto íntimo que involucra a una menor de edad y que merece ser tratado con sensibilidad.
"Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor", puntualizo.
Karol G no ha emitido ningún comunicado al respecto.