Hermana de Karol G contra su familia: "Me están dando la espalda"

La hermana mayor de Karol G, Verónica Giraldo, desató una fuerte polémica en redes sociales al acusar públicamente a su propia familia de no apoyarla en el difícil proceso legal que enfrenta contra su expareja, Jaime Llano, por la custodia de su hija Sophia.

En un video difundido en sus plataformas, Verónica expresó con dolor: “Mi familia me está dando la espalda”, señalando que algunos de sus parientes estarían mostrando respaldo hacia Llano en medio de la disputa.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, afirmó Giraldo en un video difundido por ella en redes sociales.

Estas declaraciones dejaron en evidencia una fractura en los lazos familiares y generaron un intenso debate en la opinión pública.

Además de la batalla legal, Giraldo recordó episodios de violencia intrafamiliar que marcaron su infancia, lo que intensificó el tono de sus reproches. “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar. Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”, se lamentó.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La hermana de Karol G también mostró impactantes heridas en sus manos, que según relató las lesiones ocurrieron al romper un cristal para rescatar a su hija, quien se encontraba en casa de sus abuelos.

Anteriormente, Verónica ya había hecho de conocimiento publico, también en sus redes sociales, que su expareja se aprovechaba de su historial con problemas mentales para querer arrebatarle la custodia de la única hija de ambos.

Desde ayer, las redes sociales de ella aparecen desactivadas.

LA FAMILIA PIDE DISCRECIÓN