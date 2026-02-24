Honduras firma convenio para implementar sistema de alerta temprana contra inundaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) firmó un convenio de cooperación con el Gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), orientado a implementar un sistema innovador de alerta temprana y respuesta rápida ante inundaciones en Honduras.

El acuerdo fue suscrito por el secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, junto a representantes del gobierno japonés, con el objetivo de fortalecer la prevención frente a fenómenos climáticos extremos que afectan recurrentemente al territorio hondureño.

Las autoridades destacaron que Honduras se mantiene altamente expuesta a huracanes y tormentas tropicales que generan inundaciones frecuentes, provocando graves impactos humanos y económicos.

En ese sentido, el nuevo sistema permitirá mejorar la prevención y la respuesta inmediata en zonas de alto riesgo, especialmente en las cuencas de los ríos Ulúa y Chamelecón, ubicadas en el valle de Sula, una de las regiones más pobladas y productivas del país.

Durante el acto, el representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Takuma Momoi, manifestó el interés del Gobierno de Japón en apoyar a Honduras debido a su alta vulnerabilidad ante desastres naturales y la limitada disponibilidad de equipos hidrológicos, situación que dificulta el análisis preventivo y la planificación para la mitigación de riesgos.

Por su parte, Ehrler explicó que el proyecto contempla la adquisición de equipamiento especializado para medir condiciones hidrológicas en las cuencas de los ríos Ulúa y Chamelecón, además del fortalecimiento institucional para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos y promover acciones de prevención y mitigación de inundaciones.

La iniciativa también busca integrar datos técnicos y estudios científicos que permitan una planificación más precisa, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad técnica del Estado para enfrentar emergencias climáticas.

Con ello, se espera reducir pérdidas humanas y económicas, aumentar la resiliencia comunitaria y consolidar un sistema de prevención basado en evidencia científica.

El convenio establece responsabilidades institucionales para garantizar la correcta ejecución y sostenibilidad del proyecto.

Entre los compromisos asumidos por Honduras figura facilitar los trámites administrativos necesarios y operar y mantener los equipos adquiridos durante al menos cinco años, asignando recursos para mantenimiento, reparaciones y capacitación técnica.

Las autoridades indicaron además que el acuerdo contempla mecanismos de flexibilidad que permitirán hacer ajustes técnicos dentro del marco de las obligaciones establecidas, con el fin de asegurar la efectividad del programa y su adaptación a las necesidades del país.