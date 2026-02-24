  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mujer es asesinada a machetazos por vecino tras resistirse a ser abusada

El hijo de la víctima intentó defenderla, pero en el forcejeo resultó gravemente herido. El presunto agresor es un vecino.

Mujer es asesinada a machetazos por vecino tras resistirse a ser abusada

La mujer, identificada como Catalina Vásquez, era madre de familia y conocida en su comunidad.
Curarén, Francisco Morazán

Una trágica noticia enlutó la noche del 23 de febrero a la aldea Victoria, en el municipio de Curarén, Francisco Morazán, tras confirmarse la muerte de una de las vecinas que presuntamente se resistió a ser víctima de abuso.

Según la información preliminar, un vecino de la zona atacó a la mujer, de 55 años, y la sometió por la fuerza para abusar sexualmente de ella; no obstante, la víctima trató de defenderse y, entre gritos, pidió auxilio.

El agresor portaba un arma blanca, tipo machete, y atacó sin piedad a la mujer, identificada como Catalina Vásquez, madre de familia y conocida en su comunidad.

Un comerciante y un mecánico estarían detrás del rapto y asesinato de Valeria Alvarado

La mujer perdió la vida de manera inmediata debido a la gravedad de sus heridas. Su hijo, Marcos Vásquez, de 17 años, al escuchar los gritos, trató de defender a su madre, pero también resultó herido.

El agresor se dio a la fuga; sin embargo, horas después fue arrestado e identificado por agentes policiales locales. Hasta el momento, no ha revelado su identidad.

El cuerpo de doña Catalina fue trasladado a la morgue capitalina y su hijo fue llevado de emergencia al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa.

El crimen provocó consternación en la aldea Victoria, cuyos pobladores piden justicia y mayor seguridad en la zona. El agresor enfrentará el proceso correspondiente y la debida investigación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias