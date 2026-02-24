Mujer es asesinada a machetazos por vecino tras resistirse a ser abusada

Curarén, Francisco Morazán

Una trágica noticia enlutó la noche del 23 de febrero a la aldea Victoria, en el municipio de Curarén, Francisco Morazán, tras confirmarse la muerte de una de las vecinas que presuntamente se resistió a ser víctima de abuso.

Según la información preliminar, un vecino de la zona atacó a la mujer, de 55 años, y la sometió por la fuerza para abusar sexualmente de ella; no obstante, la víctima trató de defenderse y, entre gritos, pidió auxilio.

El agresor portaba un arma blanca, tipo machete, y atacó sin piedad a la mujer, identificada como Catalina Vásquez, madre de familia y conocida en su comunidad.