Mujer es asesinada a machetazos por vecino tras resistirse a ser abusada

Una trágica noticia enlutó la noche del 23 de febrero a la aldea Victoria, en el municipio de Curarén, Francisco Morazán, tras confirmarse la muerte de una de las vecinas que presuntamente se resistió a ser víctima de abuso.
Según la información preliminar, un vecino de la zona atacó a la mujer, de 55 años, y la sometió por la fuerza para abusar sexualmente de ella; no obstante, la víctima trató de defenderse y, entre gritos, pidió auxilio.
El agresor portaba un arma blanca, tipo machete, y atacó sin piedad a la mujer, identificada como Catalina Vásquez, madre de familia y conocida en su comunidad.
La mujer perdió la vida de manera inmediata debido a la gravedad de sus heridas. Su hijo, Marcos Vásquez, de 17 años, al escuchar los gritos, trató de defender a su madre, pero también resultó herido.
El agresor se dio a la fuga; sin embargo, horas después fue arrestado e identificado por agentes policiales locales. Hasta el momento, no ha revelado su identidad.
El cuerpo de doña Catalina fue trasladado a la morgue capitalina y su hijo fue llevado de emergencia al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa.
El crimen provocó consternación en la aldea Victoria, cuyos pobladores piden justicia y mayor seguridad en la zona. El agresor enfrentará el proceso correspondiente y la debida investigación.