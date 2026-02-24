Reportan que hija mayor de Martin Short habría causado su propia muerte

La hija del actor y comediante Martin Short, Katherine Short, falleció el lunes 23 de febrero a los 42 años en su residencia de Hollywood Hills, en lo que las autoridades investigan como un suicidio.

El medio TMZ reportó que fuentes policiales informaron que la causa de muerte fue una herida de bala autoinfligida.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y personal del departamento de bomberos acudieron al domicilio poco después de las 6:40 p.m., hora local, tras recibir una llamada de emergencia. Al llegar al lugar, encontraron a Katherine sin vida.

Katherine era la hija adoptiva de Martin Short y de la actriz canadiense Nancy Dolman, esposa del comediante durante 30 años, quien falleció en 2010. La pareja tuvo dos hijos más (Oliver Patrick y Henry Hayter), siendo Katherine la mayor de ellos.

A diferencia de su padre, ampliamente reconocido por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, Katherine optó por mantener un perfil discreto y enfocar su vida profesional en el servicio social.

Según su sitio web, Katherine Short se licenció en psicología y estudios de género y sexualidad en la Universidad de Nueva York en 2006. Posteriormente, obtuvo su maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California en 2010.

Durante su primer año de posgrado, realizó prácticas en el bufete de abogados pro bono Public Counsel antes de formarse en la Administración de Veteranos del Oeste de Los Ángeles.

Al finalizar su maestría, fue contratada por el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA, donde trabajó durante más de cuatro años antes de incorporarse al programa ambulatorio de diagnóstico dual del Camden Center.

Asimiso, la mujer trabajaba a tiempo parcial en la clínica Amae Health, donde ofrece servicios de extensión comunitaria, grupos de apoyo familiar, apoyo entre pares y psicoterapia.

También colabora con la organización benéfica Bring Change 2 Mind, cuyo objetivo es eliminar el estigma asociado a la salud mental.

La organización, fundada para promover conversaciones abiertas y educación sobre enfermedades mentales, ha sido reconocida por sus campañas de concientización en Estados Unidos.