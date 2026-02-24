Estas son las ciudades que visitará Kenia Os en su gira

La cantante mexicana Kenia Os anunció este martes las fechas de su próxima gira ‘K de Karma’, con la que recorrerá seis ciudades de México, arrancando en su natal Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

Mediante un comunicado, la empresa promotora Ocesa señaló que esta será la oportunidad para que la artista presente los temas de su más reciente disco, entre los que destacan canciones como ‘Belladona’, la cual cuenta con más de ocho millones de reproducciones en Spotify.

La compañía también precisó que la preventa de boletos para clientes Banamex empezará este jueves a las 11:00 hora local (19:00 GMT), mientras que la venta general estará disponible un día después.

Las ciudades elegidas por la intérprete de pop latino se distribuyen en el sur del país: Mérida (1 de mayo) y Oaxaca (20 de mayo); en el norte: Monterrey (30 de mayo) y Mazatlán (25 de abril); así como en el centro: León (16 de mayo) y Ciudad de México (17 de mayo).

Aunque en esta ocasión Kenia Os, de nombre Kenia Guadalupe Flores Osuna, no tendrá paradas internacionales, su música ha logrado repercusión en países como Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

El álbum ‘K de Karma’ revelará su repertorio completo el 19 de marzo de este año, ya que hasta el momento solo están disponibles ‘Una y otra vez’, ‘Belladona’ y ‘Tú y yo x siempre’.

En 2023, Kenia Os recibió su primera nominación al Latin Grammy por su cortometraje ‘Universo K23’, en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga.

Kenia Os, nacida en Mazatlán en 1999, evolucionó de una popular youtuber de vlogs y belleza (iniciando en 2015) a consolidarse como una de las máximas exponentes del pop mexicano. Tras superar conflictos contractuales, lanzó su carrera musical en 2018, firmando con Sony Music México en 2021 y lanzando éxitos como "Malas decisiones".