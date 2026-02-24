Hallan sin vida a hondureña en un sótano en Tennesse; había sido amenazada por su expareja

Tennesse, Estados Unidos.

Una hondureña fue encontrada sin vida en el sótano de una casa en Jackson, Tennessee, Estados Unidos, tras permanecer varios días desaparecida. La mujer fue identificada como Mirna Suyapa Ortez Moncada, de 31 años de edad, quien era originaria de Teupasenti, El Paraíso. Según la información preliminar, Mirna había sido reportada como desaparecida desde el 13 de febrero de 2026.

Su cuerpo fue encontrado ocho días después de su desaparición en una de las propiedades de su pareja en el sector de Raintree Cove, en el área de North Jackson. La familia de Mirna informó que ese día ella salió de su casa para trasladarse a su trabajo, su pareja pasó por ella para irse juntos como habitualmente lo hacía; sin embargo, ninguno de los dos llegó a su destino. Desde entonces, los familiares, quienes interpusieron la denuncia oficial ante el Jackson Police Department, perdieron el contacto con la joven y con su novio. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse