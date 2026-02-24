Netflix estrenará lo nuevo de "One Piece" en dos semanas

Ciudad de México.

El actor mexicano Iñaki Godoy aprendió lucha libre sobre el mítico ring de la Arena de México, en la capital mexicana, donde presentó la segunda temporada de la serie de acción real de 'One Piece', en la que interpreta al pirata Monkey D. Luffy, uno de los personajes más queridos del mundo del manga y el anime.

Entre personas con disfraces y banderas de los piratas famosos de la serie, Godoy salió al ring junto a personajes de la lucha mexicana como Esfinge, Guerrero Maya Jr o Kemalito, toda una alineación para enseñar al joven de 22 años técnicas como "el doble Nelson".

“One Piece también me ha cambiado la vida. Siempre tuve el sueño, desde los 4 años, de ser actor e interpretar un personaje que significara tanto para la gente como Luffy”, expresó el intérprete mexicano.

Además de ver a su ídolo siendo vapuleado por los luchadores mexicanos, los 200 aficionados asistentes al evento pudieron ver un adelanto de la segunda temporada, que se estrena el próximo 10 de marzo en Netflix, y en la que la banda de “los sombreros de paja” intentarán llegar al Grand Line, el mar más peligroso del universo ‘One Piece’, para seguir en la búsqueda del tesoro más enigmático del mundo animado.

Al final, tras varios golpes fallidos, Godoy logró hacer la cuenta a uno de sus contrincante, y en vez de alzarse con un cinturón de ganador, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) le entregó la característica máscara de lucha mexicana, aunque está vez personalizado del manga creado por el japonés Eichiro Oda.

ONE PIECE, HISTORIA DE SUPERACIÓN