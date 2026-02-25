Pistoleros irrumpen en vivienda y matan a joven en Potrerillos, Cortés

Cortés​​​​​​

Un joven perdió la vida de forma violenta a manos de sujetos desconocidos que irrumpieron en su vivienda en la Colonia Mi Esperanza, Potrerillos, departamento de Cortés.

La víctima respondía al nombre de Sebastián Castellón (23). De acuerdo con relatos de testigos, Castellón era un apasionado del fútbol y era conocido en las redes sociales, específicamente en TikTok, donde destacaba por realizar transmisiones en vivo y "batallas" con otros usuarios.