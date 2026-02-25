Pistoleros irrumpen en vivienda y matan a joven en Potrerillos, Cortés

Un joven perdió la vida de forma violenta a manos de sujetos desconocidos que irrumpieron en su vivienda en la Colonia Mi Esperanza, Potrerillos, departamento de Cortés.
La víctima respondía al nombre de Sebastián Castellón (23). De acuerdo con relatos de testigos, Castellón era un apasionado del fútbol y era conocido en las redes sociales, específicamente en TikTok, donde destacaba por realizar transmisiones en vivo y "batallas" con otros usuarios.
El ataque
El informe preliminar establece que varios individuos fuertemente armados llegaron hasta la residencia del joven y, sin mediar palabra, lo atacaron a balazos frente a sus familiares.
Tras cometer el crimen, los malvivientes huyeron del lugar con rumbo desconocido, aprovechando la oscuridad de la zona.
Investigaciones
Minutos después del tiroteo, agentes de la Policía Nacional preventiva acordonaron la escena. Asimismo, personal de Medicina Forense se trasladó desde San Pedro Sula para realizar el levantamiento cadavérico y recolectar indicios que permitan dar con el paradero de los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del asesinato ni los autores.