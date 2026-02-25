Motociclista muere tras chocar contra camión en El Porvenir, Atlántida

Atlántida

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la noche de ayer martes en la carretera que conduce hacia el municipio de El Porvenir, en el departamento de Atlántida.

La víctima, identificada por las autoridades y conocidos en la escena como Lesman Martínez, pereció tras impactar violentamente contra la parte posterior de un vehículo pesado.