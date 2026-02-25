  1. Inicio
  2. · Sucesos

Motociclista muere tras chocar contra camión en El Porvenir, Atlántida

La víctima fue identificada por las autoridades y conocidos en la escena como Lesman Martínez

Motociclista muere tras chocar contra camión en El Porvenir, Atlántida

Debido al fuerte impacto, Lesman Martínez sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera instantánea, según el reporte preliminar.
Atlántida

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la noche de ayer martes en la carretera que conduce hacia el municipio de El Porvenir, en el departamento de Atlántida.

La víctima, identificada por las autoridades y conocidos en la escena como Lesman Martínez, pereció tras impactar violentamente contra la parte posterior de un vehículo pesado.

Los hechos

El percance vial se registró específicamente frente a la Empacadora Montecristo.

Según el reporte preliminar de la Policía, Martínez transitaba por la zona cuando colisionó contra un remolque de carga utilizado para el transporte de piña.

La unidad pesada se encontraba estacionada a un costado de la vía al momento del choque. Debido al fuerte impacto, Martínez sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo a pocos metros del vehículo de carga.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias