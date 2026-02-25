Motociclista muere tras chocar contra camión en El Porvenir, Atlántida

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la noche de ayer martes en la carretera que conduce hacia el municipio de El Porvenir, en el departamento de Atlántida.
La víctima, identificada por las autoridades y conocidos en la escena como Lesman Martínez, pereció tras impactar violentamente contra la parte posterior de un vehículo pesado.
Los hechos
El percance vial se registró específicamente frente a la Empacadora Montecristo.
Según el reporte preliminar de la Policía, Martínez transitaba por la zona cuando colisionó contra un remolque de carga utilizado para el transporte de piña.
La unidad pesada se encontraba estacionada a un costado de la vía al momento del choque. Debido al fuerte impacto, Martínez sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo a pocos metros del vehículo de carga.