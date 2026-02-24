  1. Inicio
  2. · Sucesos

Se incendia embarcación en astillero de la Naval en Roatán

Fuego de grandes proporciones consumió la embarcación "Lori G." en un astillero de la Base Naval en Roatán, los bomberos lograron confinar las llamas en la estructura.

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 16:56 -
  • Carlos Molina
Se incendia embarcación en astillero de la Naval en Roatán

Elementos bomberiles se desplazaron hasta el Astillero Naval de Plan Grande y lograron sofocar las llmas en la embarcación de metal "Lori G", aunque ya se había quemado en su totalidad.

Roatán, Islas de la Bahía

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Roatán, Islas de la Bahía sofocaron un incendio de grandes proporciones la tarde de este martes en las instalaciones de un astillero de la Base Naval, ubicadas en el sector de Plan Grande.

La emergencia se reportó en la embarcación "Lori G.", una estructura de metal de 60 pies de eslora y 20 de manga, la cual se encontraba envuelta en llamas al momento del arribo de las unidades.

Debido a que en su interior se almacenaba material combustible mixto, el fuego se propagó con rapidez, generando una columna de humo visible desde varios puntos. Al final el barco se quemó casi en su totalidad.

Labores de control y apoyo privado

Para enfrentar la magnitud del siniestro, los bomberos contaron con el apoyo estratégico de la empresa privada, que facilitó vehículos de acarreo de agua para garantizar el abastecimiento constante de las unidades bomberiles.

Imágenes exclusivas del avión de Lanhsa hundido tras el accidente en Roatán

Gracias a la rápida intervención, los apagafuegos lograron extinguir las llamas antes de que se propagaran a estructuras vecinas. Asimismo realizar labores de remoción de escombros y enfriamiento para asegurar que el fuego fuera eliminado totalmente.

Foto: Bomberos

Foto: Bomberos

(Con apoyo de pipas privadas los bomberos lograron extinguir el fuego que amenazaba con propagarse a otras embarcaciones. )

Bienes protegidos

Los bomberos lograron que las llamas se propagaran a activos de alto valor que se encontraban en las cercanías del incendio, protegiendo dos yates de pesca de lujo en proceso de reparación. Un barco de pesca actualmente en construcción y una grúa operativa del astillero.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que peritos del Cuerpo de Bomberos iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias