Se incendia embarcación en astillero de la Naval en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Roatán, Islas de la Bahía sofocaron un incendio de grandes proporciones la tarde de este martes en las instalaciones de un astillero de la Base Naval, ubicadas en el sector de Plan Grande.

La emergencia se reportó en la embarcación "Lori G.", una estructura de metal de 60 pies de eslora y 20 de manga, la cual se encontraba envuelta en llamas al momento del arribo de las unidades.

Debido a que en su interior se almacenaba material combustible mixto, el fuego se propagó con rapidez, generando una columna de humo visible desde varios puntos. Al final el barco se quemó casi en su totalidad.