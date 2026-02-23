"En Honduras han copiado el sistema de los carteles mexicanos": Analista mexicano

Tegucigalpa, Honduras

México vive un panorama desconocido tras muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", pues para continuar operando el Cartel de Jalisco Nueva Generación deberá buscar un liderazgo que demuestre su fuerza a través de la violencia. Esa es la opinión de Óscar Balderas, periodista mexicano especializado en seguridad pública y crimen organizado, quien aseguró que "El Mencho" era el "criminal más poderoso del mundo", pues lideraba un cartel que tiene presencia en 50 países, incluido Honduras. El experto dijo que la muerte del líder de este cartel no solo tiene impacto en México sino que va a repercutir en la región, pues quedan sueltas estructuras delictivas que ahora deberán probar su fuerza. El experto, quien en primera instancia habló con LA PRENSA Premium vía llamada y, posteriormente, en una entrevista en persona —durante su visita para participar en el foro “Alerta precursores: desafíos de la amenaza del fentanilo en Honduras—, comentó sobre la capacidad operativa del Cartel de Jalisco Nueva Generación e hizo un llamado a los países de la región para no "subestimar al crimen organizado", justo como lo hizo México años atrás. Este fue su análisis sobre la situación para México y la región. ¿Quién era "El Mencho"?

Nemesio Cervantes "El Mencho" era no solamente el narcotraficante más influyente de México, sino el criminal más poderoso del mundo. Un tipo que había operado desde los años 80 en distintos grupos criminales, como el Cartel del Milenio, el Cartel de Sinaloa, hasta que finalmente él funda su propio grupo, el Cartel Jalisco Nueva Generación, que logra una expansión rápida y además basada en la violencia extrema. ¿Realmente el Cartel Jalisco Nueva Generación es el más peligroso de México y la región?

Es un grupo criminal que de acuerdo con las últimas estimaciones tiene presencia en más de 60 países del mundo, los cinco continentes en lugares tan alejados de México y en países tan desarrollados y seguros como Nueva Zelanda, tiene presencia en las 50 estados que tiene Estados Unidos y en las 32 entidades federativas que tiene México. Sin duda, tiene presencia en Honduras, esto ya ha quedado comprobado por los mapas que tiene la propia Defensa Nacional y la propia Agencia Antidrogas, la DEA. ¿Por qué decían que era el criminal más poderoso del mundo?

Hasta la fecha de su muerte, el cálculo más conservador de su fortuna estaba tasado en 1,000 millones de dólares. Esto lo hace el criminal más poderoso del mundo. Ni siquiera Osama bin Laden en su mejor momento llegó a tener presencia en más de 60 países del mundo. Ni siquiera un Pablo Escobar, un Joaquín "El Chapo" Guzmán llegó a acumular el poder y la influencia que tuvo de Nemesio Cervantes y desde ahí se volvió un objetivo prioritario por parte del gobierno de México a partir de muchas presiones que fueron redobladas con la llegada de Donald Trump al poder. ¿Este operativo se realizó por presión de Estados Unidos?

Donald Trump llega exigiendo una serie de capturas muy relevantes para poder desmantelar a los grupos criminales en México y para presionar no solamente eleva las recompensas, "El Mencho" valía 15 millones de dólares en recompensa, sino que hace una presión de cambiar la denominación de los grupos criminales en México a agrupaciones narcoterroristas. Y con ello poder justificar la idea de una invasión a México en caso de que el gobierno mexicano no demostrara que tuviera la voluntad política para quitarle los apoyos a esos grandes capos y después detenerlos o abatirlos. Lo que vimos este domingo por la mañana en Jalisco, que es un estado al oriente de México que colinda con el Océano Pacífico, fue una demostración de fuerza por parte del ejército mexicano, que con data de Estados Unidos, finalmente ejecuta un operativo en el cual se pretendía detener a Nemesio, pero debido al ataque, a cómo repele él este operativo militar es que finalmente es herido de muerte y fallece en un traslado aéreo mientras salía de Jalisco hacia la Ciudad de México en busca de una atención médica.

¿México esperaba esa respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación?

Lo que vino después es lo que ya en México lamentablemente esperamos cuando viene el arresto o la muerte de un capo muy importante. Es la base social del crimen organizado que sale a las calles, que toma carreteras, que busca entorpecer el trabajo de las Fuerzas Armadas. Entonces, roban vehículos, los incendian, queman eh locales, comienzan a que a generarse un una especie de pánico generalizado en el cual siempre surge información de que van a empezar a matar civiles inocentes, van a bombardear instalaciones militares, incluso comenzó el rumor de que habían tomado un aeropuerto muy importante, que es el aeropuerto de Guadalajara. ¿Cuál es el panorama actualmente?

Muchas escuelas cerradas, negocios que no han abierto, corredores de transporte de carga que están cancelados e incluso el Poder Judicial se tomó el día libre justamente para evitar que el crimen organizado pudiera atacarlos a manera de represalias y en ese momento el país está preguntándose ¿Quién va a quedar como sucesor de "El Mencho", de Nemesio Cervantes y cuáles serán las repercusiones, cómo se moverá esto esas estructuras dentro del cartel con la posibilidad de que esto genere una mayor violencia? ¿Cuál es la jerarquía del cartel? ¿Alguien más podría quedar liderando?

Históricamente los grupos del crimen organizado mexicano son estructuras familiares. Esto hace que se vayan heredando las estructuras entre hermanos o entre padre a hijo y esto era lo que pretendía Nemesio Cervantes hace muchos años. Sin embargo, su hijo, un hombre que le dicen "El Menchito", está ya detenido en Estados Unidos enfrentando cadena perpetua.Eso ha puesto a "El Mencho" desde hace mucho tiempo en la posición de pensar en un sucesor que estuviera fuera de la familia, incluso, porque no hay que olvidar que Nemesio Cervantes era un hombre bastante enfermo. Se sabía por informes de la Secretaría de la Marina que arrastraba ya un problema grave de insuficiencia renal crónica y su muerte natural era una posibilidad. Esto le dio tiempo, me parece, de pensar quién podría quedarse en su lugar. Y en este momento hay principalmente tres personas que suenan con mucha fuerza. El más importante, de acuerdo con los corridos que hemos escuchado, que son parte de una manera de entender el crimen organizado, que es un hombre que se llama Audias Flores, le apodan "El Jardinero", y fue por mucho tiempo su hombre más importante para la seguridad. Es un ejecutor de violencia extrema, conoce y se hizo muy famoso recientemente porque supuestamente ordenó el asesinato de un influencer y el asesinato quedó grabado en redes sociales.Luego está el hijastro de "El Mencho". Y bueno, había un cuarto nombre que se mencionaba bastante, un tipo llamado Gonzalo Gaitán Mendoza, apodado "El Sapo", pero en este momento todavía no se ha confirmado si él es también uno de los personas que perdieron la vida en el operativo contra "El Mencho". Entonces, estamos un poco a la espera, me parece, y no va a ser una sucesión que se resuelva de manera pronta. ¿Este operativo que ha realizado México realmente sí está generando un impacto pacto en el cartel?

Sí, porque el liderazgo de "El Mencho" es un liderazgo vertical, prácticamente unipersonal, en el cual una vez que generabas el ausencia de “El Mencho”, obligabas al cartel a entrar en una serie de pugnas internas. Ahora, esto no significa que vaya a terminarse el cartel mañana o pasado mañana o ni siquiera este año. Estas son empresas transnacionales y las empresas transnacionales están diseñadas para que, aunque no esté el CEO, la empresa pueda continuar durante muchos años. Ya después habrá podrá venir un nuevo jefe, echar a perderlo todo y arruinar la empresa. Pero yo siempre les pido que pensemos en Amazon. Jeff Bezos, si mañana se muere, Amazon va a continuar por mucho tiempo más. Está diseñada su estructura, su junta de accionistas, su consejo consultivo para que haya una toma de decisión que permita que la empresa siga. Ahora, si después llega el hijo de Jeff Bezos y arruina la compañía, eso ya es otra cosa. ​​Pero de momento el cartel va a continuar, va a seguir existiendo y será una cuestión de que los grupos criminales o se ponen de acuerdo o simplemente cada uno va a buscar sus propios espacios, sus propias dominios, sus propias regiones y entonces vendrá una guerra atomizada, que es lo que estamos viendo en este momento en Sinaloa, México. ¿Cuál es el panorama para este cartel?

Lo que conocemos los mexicanos y yo como especialista en estos temas te puedo decir que estamos frente a tres variantes: uno, la más improbable, que haya una sucesión unánime. La verdad es que se ve muy complicado. Dos, una fragmentación del Cartel Jalisco Nueva Generación, que creo que es lo más probable que de aquí surjan grupos distintos que empiecen a tener una pugna. O tercero, que se pulverice el cartel Jalisco y que simplemente ya no exista más como ocurrió con los Zetas. Pero creo que de los escenarios el más probable es la fragmentación. ¿Cuál es el impacto para esta estructura a nivel regional?

Todavía es muy temprano para empezar a hacer escenarios. Lo que sí sabemos es que el cartel Jalisco no deja nada, está buscando liderazgos, está en este momento, digamos, a la caza de quién podría ser el que quede en lo alto de la estructura y hay que pensar de vuelta... Creo que en este momento, las estructuras regionales del cartel Jalisco van a salir con su propio currículum a explicar por qué deberían quedarse con la estructura que deja "El Mencho". Por eso me parece que lo que vamos a ver a nivel regional es que el cartel Jalisco va a comenzar una especie de competencia interna de ver qué liderazgo son los más violentos, los más sádicos, los más despiadados. Y para eso van a necesitar a sus fuerzas regionales. Pensando, por ejemplo, en el caso de Honduras, seguramente los jefes de plaza del cartel Jalisco con Honduras van a recibir o estarán recibiendo en los próximos días una instrucción para que luzcan lo que son capaces. Y ahí está el gran peligro de esa sucesión, porque cada facción va a intentar convencer que son los idóneos para el cargo a través del ejercicio de la violencia extrema o del debilitamiento de las instituciones de su país. Por eso, la caída de “El Mencho” no es un problema únicamente de México, es un problema regional. Y si me lo permites, es incluso un dilema internacional, porque quedan sueltas estructuras delictivas que son acostumbradas a recibir mucho dinero y que hoy necesitan probar qué valen ese recurso para poder seguir operando. ¿A qué se refiere con que van a recibir instrucciones para que luzcan o que o que midan la fuerza que tienen a través de la violencia? ¿Qué es lo que puede ocurrir?

Estamos hablando sobre escenarios futuros en los cuales no tenemos ninguna certeza. Lo que hemos visto en experiencias anteriores es que el cartel va a buscar que sus líderes regionales hagan un despliegue de violencia, de poder, de convencimiento o de base social para poder medir qué grupos, qué decisiones o qué términos dentro del cartel de Jalisco tienen realmente una capacidad para tomar una empresa; por eso es que uno de los elementos previsibles es que cada jefe de plaza en cada país haga un demostración de poder para poder mostrar que su grupo, su facción es la que debe quedarse al frente. ¿Cómo podría ser esta demostración de fuerza de la que habla?

No lo sabemos en este momento. La captura, la muerte de Nemesio no lleva ni 36 horas. Entonces, todavía hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo en el futuro. ¿Qué sí tenemos de cierto? Habrá una competencia interna por el control total del Cartel Jalisco Nuevo Generación, porque es una empresa multimillonaria y todo mundo quisiera dirigirla. ¿Qué va a requerir cada grupo dentro del cartel Jalisco para dirigirla? Demostrar que son los mejores. Los mejores se traducen en una empresa criminal transnacional, los más violentos. Entonces es altamente probable que cada grupo, en cada país, haga su propia demostración de poder.