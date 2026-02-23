Exfiscal Francia Medina al borde de la libertad por amparo pendiente en CSJ

San Pedro Sula, Honduras.-

La exfiscal Francia Sofía Medina podría obtener su libertad debido a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no resuelve un recurso de amparo presentado por su defensa, lo que mantiene paralizado al Tribunal de Sentencia e impide que emita su fallo condenatorio o absolutorio, conoció LA PRENSA Premium de fuentes ligadas al proceso. Francia Sofía Medina permanece recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) desde su captura, el 29 de noviembre de 2023, acusada de sustraer, mediante documentación falsa, fondos resguardados como evidencia en el Banco Central de Honduras (BCH). A la exfiscal le imputaron los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

Desde la audiencia de imputado y la declaratoria de formal procesamiento contra Medina, el caso fue remitido a un juzgado con jurisdicción nacional; sin embargo, en la audiencia preliminar se transfirió a un juzgado ordinario. Esta decisión motivó a su abogado defensor a interponer un recurso de amparo por falta de competencia del tribunal.

88 millones de lempiras sustrajo Francia Medina del Banco Central, según el MP

La interposición del recurso de amparo no detuvo el proceso legal, por lo que el caso de la exfuncionaria llegó a juicio oral y público el 29 de noviembre de 2025. Durante dos semanas se evacuaron más de ochenta pruebas documentales, testimoniales y periciales. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse El Tribunal de Sentencia, después de analizar las pruebas y de que tanto la defensa como la fiscalía presentaran sus conclusiones, no ha podido emitir su fallo absolutorio o condenatorio, ya que, según la ley, los magistrados deben resolver primero el amparo. La fiscalía, en sus últimas diligencias para evitar que la exfiscal recobre su libertad, presentó un escrito de “pronto despacho” ante la Sala de lo Constitucional, exponiendo las razones por las que debe pronunciarse; sin embargo, hasta ahora no ha obtenido respuesta, indicó una fuente LA PRENSA Premium. A Medina se le vence la prisión preventiva el 29 de abril, por lo que, si el amparo no está resuelto para esa fecha, deberá salir en libertad y ser citada posteriormente para escuchar el fallo del Tribunal de Sentencia. Desde noviembre de 2023, la acusada permanece en prisión preventiva. Al cumplirse los dos años, se realizó el juicio oral y público, y actualmente está vigente una ampliación de seis meses que solicitó la Fiscalía para mantenerla en la cárcel.