Exfiscal Francia Medina al borde de la libertad por amparo pendiente en CSJ

La exfiscal Francia Sofía Medina podría obtener su libertad debido a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no resuelve <b>un recurso de amparo presentado por su defensa</b>, lo que mantiene paralizado al Tribunal de Sentencia e impide que emita su fallo condenatorio o absolutorio, conoció LA PRENSA Premium de fuentes ligadas al proceso.Francia Sofía Medina permanece recluida en la <b>Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS)</b> desde su captura, el 29 de noviembre de 2023, acusada de sustraer, mediante documentación falsa, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/exfiscal-francia-medina-dinero-decomisos-banco-central-AJ28478769" target="_blank">fondos resguardados como evidencia en el Banco Central de Honduras (BCH)</a>.A la exfiscal le imputaron los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.