Los 88 millones que Francia Medina retiró del BCH

En contubernio con su pareja sentimental, la exfiscal Francia Sofía Medina sustrajo de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) casi un millón de lempiras decomisados a un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) condenado por extorsión.

