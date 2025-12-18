Hijas de JOH asisten al traspaso de mando de las Fuerzas Armadas

Daniela e Isabela, hijas del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), sorprendieron este jueves al presentarse al Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, para presenciar la ceremonia de traspado de mando y retiro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA)