Elecciones Honduras
Resultados
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Contreras advierte que el retraso en el proceso electoral beneficia a Libre
Roberto Contreras convoca a sesión extraordinaria del Partido Liberal por crisis electoral.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 16:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Ana Paola Hall defiende proceso legal de los escrutinios especiales
Redacción La Prensa
Honduras
Vota aquí: ¿Quién fue el villano político de Honduras en 2025?
Redacción La Prensa
Honduras
Zambrano señala a Libre de intentar impedir la declaratoria oficial
Redacción La Prensa
Honduras
Retrasar la declaratoria al Congreso profundizaría la crisis política
Redacción La Prensa
Honduras
Suspenden a oficial que protegía material electoral tras altercado en Infop
Redacción La Prensa
Honduras
Renato Álvarez expone amenazas en su contra y apunta a Roosevelt Hernández
Redacción La Prensa
Honduras
Contreras tilda de “pan y circo” la alerta de Castro sobre un supuesto golpe de Estado
Redacción La Prensa
Honduras
Juan Orlando Hernández alerta sobre plan de atentado en su contra
Redacción La Prensa
Honduras
Conferencia Episcopal llama a la paz y al diálogo frente a la crisis electoral
Redacción La Prensa
Honduras
María Antonieta Mejía pide a Xiomara Castro respetar resultados y “salir elegantemente”
Redacción La Prensa
Honduras
Partidos Nacional y Liberal se suman al conteo y prometen agilizar el escrutinio
Redacción La Prensa
Honduras
JOH denuncia acusaciones de Libre y dice “No tengo intención de regresar a Honduras”
Redacción La Prensa