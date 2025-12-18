  1. Inicio
Selvin Antúnez Medina asume como jefe de la Policía Militar del Orden Público

Este oficial asumirá la principal responsabilidad operativa de la Policía Militar del Orden Público, dando inicio a una nueva etapa en la conducción institucional de la defensa nacional.

