¿Operó sola o con una red? Las incongruencias en el caso de la exfiscal Francia Medina

Este caso es uno de los 39 expedientes que Medina identificó mientras ejercía como fiscal contra el crimen organizado, y de los cuales aprovechó para sustraer <b>un total de 88 millones de lempiras</b> , que eran evidencia de casos de lavado de activos, extorsión y tráfico ilícito de drogas.Medina y otros funcionarios operaban en el Ministerio Público como una red de crimen organizada. Utilizando la información privilegiada a la que tenía acceso, Medina, en complicidad con otros fiscales, identificaba los expedientes de acusados para sustraer el dinero en efectivo que se encontraba bajo resguardo en las bóvedas del Banco Central.Como agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), Francia Medina se dedicaba a cubrir audiencias y dar seguimiento a los casos judicializados.Sin embargo, entre 2021 y agosto de 2023, identificó casos específicos en los que había dinero decomisado y procedió a retirarlo de las bóvedas del BCH.Según la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, a la que LA PRENSA Premium tuvo acceso exclusivo, Medina falseó la información contenida en los oficios que entregaba al gerente del banco para sustraer el dinero.En muchos casos, ni siquiera era el fiscal titular del proceso, por lo que no podía completar el procedimiento interno del Ministerio Público para obtener la autorización de sus superiores y retirar el dinero bajo custodia.Aunque se le señala como autora de 41 delitos de falsificación de documentos públicos, <b>las firmas de los superiores que aparecen en los oficios utilizados para retirar el dinero no han sido cuestionadas</b> .Por la sustracción de los 88 millones de lempiras únicamente han sido acusados la exfiscal Medina y su exnovio, Germán René Silva Lemus, quien también fue fiscal y está prófugo de la justicia.Otro fiscal fue separado de su carga, ya una abogada, actualmente fuera de la institución, se le aseguraron fondos en cuentas bancarias, presuntamente utilizados para justificar la procedencia lícita del dinero.