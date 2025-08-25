¿Operó sola o con una red? Las incongruencias en el caso de la exfiscal Francia Medina

San Pedro Sula, Honduras.

En contubernio con su pareja sentimental, la exfiscal Francia Sofía Medina sustrajo de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) casi un millón de lempiras decomisados ​​a un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) condenado por extorsión.

Este caso es uno de los 39 expedientes que Medina identificó mientras ejercía como fiscal contra el crimen organizado, y de los cuales aprovechó para sustraer un total de 88 millones de lempiras , que eran evidencia de casos de lavado de activos, extorsión y tráfico ilícito de drogas. Medina y otros funcionarios operaban en el Ministerio Público como una red de crimen organizada. Utilizando la información privilegiada a la que tenía acceso, Medina, en complicidad con otros fiscales, identificaba los expedientes de acusados ​​para sustraer el dinero en efectivo que se encontraba bajo resguardo en las bóvedas del Banco Central. Como agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), Francia Medina se dedicaba a cubrir audiencias y dar seguimiento a los casos judicializados. Sin embargo, entre 2021 y agosto de 2023, identificó casos específicos en los que había dinero decomisado y procedió a retirarlo de las bóvedas del BCH. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, a la que LA PRENSA Premium tuvo acceso exclusivo, Medina falseó la información contenida en los oficios que entregaba al gerente del banco para sustraer el dinero. En muchos casos, ni siquiera era el fiscal titular del proceso, por lo que no podía completar el procedimiento interno del Ministerio Público para obtener la autorización de sus superiores y retirar el dinero bajo custodia. Aunque se le señala como autora de 41 delitos de falsificación de documentos públicos, las firmas de los superiores que aparecen en los oficios utilizados para retirar el dinero no han sido cuestionadas . Por la sustracción de los 88 millones de lempiras únicamente han sido acusados ​​la exfiscal Medina y su exnovio, Germán René Silva Lemus, quien también fue fiscal y está prófugo de la justicia. Otro fiscal fue separado de su carga, ya una abogada, actualmente fuera de la institución, se le aseguraron fondos en cuentas bancarias, presuntamente utilizados para justificar la procedencia lícita del dinero.

88 millones de lempiras extrajo la exfiscal de las bóvedas del Banco Central de Honduras.

LA PRENSA Premium reveló en exclusiva que Medina adquirió relojes Rolex valorados en casi un millón de lempiras, anillos con precios de hasta 70 mil lempiras y vehículos, con recursos sustraídos de evidencias en custodia para financiar un estilo de vida lujoso. Los detalles de estas compras, así como la adquisición de propiedades, joyas y viajes personales, serán presentados durante el juicio oral y público que se celebrará en la Sala V del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.



Modus operandi de Francia Medina

Medina y su pareja se conocieron dentro del Ministerio Público. Aprovechando que tenían acceso a casos con decomisos de grandes sumas de dinero, comenzaron a seleccionar los expedientes. Entre ellos figura el número 0801-2018-23-1, en contra de Ronald Antonio Rodríguez Gonzales, supuesto líder de la Mara Salvatrucha. El fiscal Silva llevó ese caso hasta lograr la condena por extorsión contra Rodríguez Gonzales. Los jueces del Tribunal de Sentencia ordenaron, el 13 de febrero de 2020, el decomiso de unos 935,000 lempiras. No obstante, el fiscal nunca solicitó el comiso formal de la evidencia. El 13 de marzo de 2022, Francia Medina retiró el monto decomisado de las bóvedas del Banco Central y, según la acusación del MP, el entonces fiscal Silva utilizó el dinero para la compra de vehículos, dándoles así apariencia de legalidad. Medina no actuaba sola. El número de fiscales involucrados iba en aumento, sin que ninguna autoridad superior sospechara que el patrimonio personal de varios funcionarios estaba creciendo de forma anómala. La estructura criminal se vino abajo tras la conclusión de un proceso contra la paleontóloga estadounidense-francesa Susan Lee Hendrickson. El 13 de abril de 2016, fue detenida por no declarar los 63 mil dólares que llevaba durante un viaje desde Guanaja, donde reside.

Tras permanecer seis días en prisión, en la audiencia inicial, el abogado René Altamirano logró acreditar -mediante cuentas bancarias- que su representada tenía la capacidad económica para portar esa suma, que usaría para tratamientos de animales rescatados. El juez dictó un sobreseimiento provisional.

Altamirano afirmó que pasaron cinco años para que su clienta obtuviera el sobreseimiento definitivo, y que en 2024 comenzaron a gestionar la devolución de los 63 mil dólares para cerrar el proceso. “Ante la insistencia nuestra de la devolución, se descubrió que el dinero ya no estaba en el Banco Central y que había sido retirado de las bóvedas, pero el Ministerio Público sigue negando la devolución alegando que no dispone de él”, afirmó. Indicó que es ilógico, por los controles del Banco Central, que una sola persona haya sido responsable del retiro de ese dinero. Necesariamente tuvieron que haber participado otras personas, autorizando y justificando la devolución, afirmó. “Este es un caso de impunidad que debería avergonzar a los impartidores de justicia en Honduras, pues han mantenido el caso en un silencio procesal y nunca se reveló quiénes más participaron en la sustracción de esa millonaria cantidad de dinero”, apuntó. Después de diversas diligencias, las autoridades concluyeron que el 25 de mayo de 2022, Medina retiró y se apropió de los 63 mil dólares.



Más retiros

En total, Francia Medina realizó 22 retiros de dinero entre 2021 y agosto de 2023, correspondientes a expedientes que estaban bajo su responsabilidad o que tomaba de otros compañeros. Estos son algunos de los casos más relevantes.

Expediente 179-2022: sustrajo 608 mil dólares, en un caso contra Edwin Olmeda Marín y Alan Joel Benítez Valle, acusados de lavado de activos el 16 de marzo de 2022.

Expediente 216-22: retiró 7,760 dólares, decomisados a Josefina Iveth Castro y Ariel León Madrid, acusados por lavado de activos el 25 de mayo de 2022.

Expediente 867-22: extrajo 8,500 dólares decomisados a Máximo Abeta (16 de junio de 2022).

Expediente 868-22: retiró 14 mil dólares decomisados a Marco Antonio Deras (16 de junio de 2022).

Expediente 2145-22: desaparecieron 978 mil dólares decomisados el 30 de agosto de 2022 a un imputado en investigación.

Expediente 3845-22: sustrajeron 681,960 dólares decomisados a Roberto Gómez Bonilla (24 de noviembre de 2022).

Expediente 3846-22: retiraron 70,500 dólares decomisados a Javier Enrique Ramos Ramírez (24 de noviembre de 2022).

Expediente 390-23: sustrajo 29 paquetes con billetes de cien dólares decomisados a Rosa Cecilia Ortiz Medina (30 de marzo de 2023).

Otro caso: desaparecieron 1,094,003 dólares decomisados a Zulma Argentina Rodríguez y Salvador Martínez (15 de junio de 2023). En 2020 también se reportó el robo de evidencia en el caso que se les imputaba.