Hasta Rolex de L275,000 se compró exfiscal Francia Medina con dinero sustraído

San Pedro Sula, Honduras.

Un día exhibía en su muñeca un reloj de lujo. No cualquiera. Por sus materiales de primera calidad, diseño cómodo y acabados exclusivos, dejaba entrever el nombre de la marca. Ese brazalete icónico era propio de un Rolex , uno de los tantos de su colección. Todo un símbolo de estatus.

Otro día se le vio con un reloj de silueta abombada, con un arco metálico integrado en la caja, de tono plateado. En la corona destacaba una piedra preciosa sintética de color azul intenso. Un modelo inconfundible: Ballon Bleu de Cartier , de 33 milímetros de diámetro. Otra joya de su repertorio. Ambas piezas formaban parte de una colección de relojes y joyas de alto valor que pertenecían a la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez y que, según las investigaciones del Ministerio Público, habrían sido adquiridas con fondos provenientes de dinero decomisado como evidencia en casos de lavado de activos y narcotráfico. Rolex valorados en casi un millón de lempiras, anillos con precios de hasta 70 mil lempiras y vehículos de alta gama figuran entre las adquisiciones atribuidas a la exfiscal, quien —según la acusación— utilizó recursos sustraídos de evidencias en custodia para financiar un estilo de vida lujoso. Los detalles de estas compras, así como la adquisición de propiedades, joyas y viajes personales, serán presentados durante el juicio oral y público que se celebrará en la Sala V del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Un informe patrimonial-financiero del Ministerio Público, al que LA PRENSA Premium tuvo acceso, establece que Francia Sofía Medina Martínez habría logrado desviar más de 88 millones de lempiras desde las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH). Con esos fondos, presuntamente adquirió bienes inmuebles en San Pedro Sula y Comayagua, vehículos de lujo, joyas y otros artículos de alto valor.

El análisis financiero, elaborado por peritos de la Fiscalía, forma parte del expediente 281-25, en el que se acusa a Medina Martínez por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, destrucción, ocultamiento e inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 cargos por falsificación de documentos públicos.

Los relatos sobre cómo la exfiscal logró apoderarse de una millonaria suma de dinero sin levantar sospechas forman parte de los cinco tomos del expediente elaborado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), en el que se recogen pruebas que buscan demostrar las acciones ilícitas cometidas por la funcionaria pública. Medina comenzó a laborar en el Ministerio Público el 3 de enero de 2013 como fiscal auxiliar, con un salario mensual de 39,415 lempiras. Sin embargo, entre 2021 y 2023, su patrimonio aumentó de forma considerable, mientras exhibía una vida de lujos en sus redes sociales, según información revisada por LA PRENSA Premium. Según la investigación, los pagos de viajes, joyas y propiedades no provenían de su salario ni de préstamos personales, sino del dinero decomisado a personas acusadas de lavado de activos, tráfico de drogas y extorsión.

Durante ese período de tres años, la exfiscal habría sustraído 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras, utilizando documentación falsificada y aprovechando su acceso a expedientes propios y ajenos. Ese dinero estaba destinado a ser devuelto o enviado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) para su privación definitiva. En lugar de cumplir con ese procedimiento, Medina comenzó a invertir parte de ese dinero en bienes personales.

Las compras de la exfiscal

LA PRENSA Premium conoció que el 28 de septiembre de 2021, suscribió un contrato de compraventa de una casa de dos plantas en la colonia Valle de Sol, en San Pedro Sula, por un valor de 3.4 millones de lempiras. Realizó tres pagos para esa adquisición: el 5 de octubre de 2021 depositó 1.7 millones de lempiras; posteriormente, pagó 1.5 millones mediante un cheque emitido por una cooperativa; y, finalmente, el 13 de octubre, transfirió 200 mil lempiras a la vendedora del inmueble. En la escritura figura como compradora Adela María Schneider, y no Francia Sofía Medina. No obstante, el 12 de agosto de 2022, mediante escritura pública firmada en Comayagua ante notario, la propiedad fue donada a la exfiscal. Según la Fiscalía, se trató de un contrato simulado para encubrir la compra, recurriendo a la figura del testaferrato para dar apariencia de legalidad a la operación.

Las compras de Medina también se extendieron a Comayagua, su ciudad natal. En 2021 adquirió dos lotes de terreno por más de 30 mil lempiras. Luego, el 23 de octubre de 2023, compró un vehículo tipo turismo por 380 mil lempiras, y una camioneta de lujo Toyota Fortuner, valorada en casi 1.5 millones de lempiras. El análisis financiero señala que el 18 de mayo de 2022, la madre de la imputada adquirió una vivienda en Comayagua por un valor de cinco millones de lempiras. Así, el patrimonio familiar se incrementó a 10 millones de lempiras. Además, los peritos encontraron poco más de 270 mil lempiras distribuidos en seis cuentas bancarias a nombre de la exfiscal, montos que ella no ha podido justificar durante el proceso. El 29 de noviembre de 2023, las autoridades allanaron su residencia y encontraron dólares, lempiras y pesos colombianos con un valor equivalente a 1,480 millones de lempiras. El dinero aún conservaba el plástico de embalaje utilizado en las evidencias remitidas por el Ministerio Público al BCH. En total, se documentó que en un lapso de tres años, Medina ingresó en 39 ocasiones al Banco Central para retirar fondos, equivalentes a 88 millones de lempiras, que estaban bajo custodia como evidencia. También habría accedido a expedientes de otros fiscales para obtener información y extraer más dinero decomisado.

Francia y su vida de lujo

Todo esto lo habría hecho sin levantar sospechas entre sus superiores en la fiscalía regional de San Pedro Sula, y con la complicidad de su pareja sentimental, el exfiscal German Silva, quien también está acusado y actualmente prófugo. Otro fiscal, que tenía conocimiento de los hechos, fue despedido del Ministerio Público, aunque no ha sido imputado. Según varios compañeros fiscales, la vida de lujos que exhibía Medina no era coherente con su salario. Además de joyas y viajes, se sometió a procedimientos estéticos, lo que alimentó aún más las sospechas. En redes sociales, la exfiscal ventilaba abiertamente su estilo de vida: mostraba relojes de lujo, entre ellos un Rolex valorado en 270 mil lempiras, según el informe patrimonial. Le fueron decomisados otros tres relojes de las marcas Cartier y Rolex, con valores de 69 mil, 225 mil y 275 mil lempiras.