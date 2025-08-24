Hasta Rolex de L275,000 se compró exfiscal Francia Medina con dinero sustraído

Las compras de Medina también se extendieron a Comayagua, su ciudad natal. En 2021 adquirió<b> dos lotes de terreno por más de 30 mil lempiras</b>. Luego, el 23 de octubre de 2023, compró un vehículo tipo turismo por 380 mil lempiras, y una camioneta de lujo Toyota Fortuner, valorada en casi 1.5 millones de lempiras.El análisis financiero señala que el 18 de mayo de 2022, la madre de la imputada adquirió una vivienda en Comayagua por un valor de cinco millones de lempiras. Así, el patrimonio familiar se incrementó a 10 millones de lempiras.Además, los peritos encontraron poco más de 270 mil lempiras distribuidos en seis cuentas bancarias a nombre de la exfiscal, montos que ella no ha podido justificar durante el proceso.El 29 de noviembre de 2023, las autoridades allanaron su residencia y encontraron <b>dólares, lempiras y pesos colombianos</b> con un valor equivalente a<b> 1,480 millones de lempiras</b>. El dinero aún conservaba el plástico de embalaje utilizado en las evidencias remitidas por el Ministerio Público al BCH.En total, se documentó que en un lapso de tres años, Medina ingresó en 39 ocasiones al Banco Central para retirar fondos, equivalentes a 88 millones de lempiras, que estaban bajo custodia como evidencia. También habría accedido a expedientes de otros fiscales para obtener información y extraer más dinero decomisado.