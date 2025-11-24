Defensor de exfiscal Francia Medina alega que le implantaron pruebas

En la etapa de saneamiento, Juan Carlos Benganza, abogado de la acusada, ante los jueces del Tribunal del Sentencia expuso que sobre el caso del delito de enriquecimiento ilícito, el <b>Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b> era el organismo obligado a presentar un informe para proceder con la acusación, por lo que la Fiscalía actuó sin seguir ese procedimiento estipulado en la ley.Además, en el delito de lavado de activos expuso tres decretos sobre las reformas, pero <b>los jueces declararon sin lugar las dos nulidades presentadas.</b>