Defensor de exfiscal Francia Medina alega que le implantaron pruebas

En el primer día de juicio oral y público en contra de la exfiscal Francia Sofía Medina, la defensa propuso cuatro nuevos testigos y presentó nulidades bajo el alegato de un mal planteamiento en la acusación por parte de la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La audiencia de debate inició el lunes 24 de noviembre a las 10:00 AM con la presencia de los fiscales, abogados de la Procuraduría General de la República y la defensa de la imputada. La exfiscal estará durante todo el juicio vía videoconferencia desde la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Según se informó, la acusada no fue llevada a la sala de juicio en San Pedro Sula porque hay una circular para realizar las audiencias en línea previo a las elecciones, programadas para el 30 de noviembre. Medina está acusada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

En la etapa de saneamiento, Juan Carlos Benganza, abogado de la acusada, ante los jueces del Tribunal del Sentencia expuso que sobre el caso del delito de enriquecimiento ilícito, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) era el organismo obligado a presentar un informe para proceder con la acusación, por lo que la Fiscalía actuó sin seguir ese procedimiento estipulado en la ley. Además, en el delito de lavado de activos expuso tres decretos sobre las reformas, pero los jueces declararon sin lugar las dos nulidades presentadas.

Los que sí aceptaron los jueces a la parte defensora fue la comparecencia de cuatro nuevos testigos para que brinden su declaración sobre diferentes allanamientos, así como el origen de algunos bienes de familiares de la imputada. Berganza indicó en el juicio que uno de los testigos estaba en la vivienda de la acusada el 23 de noviembre de la colonia Valle del Sol, quien escuchó una conversación de un elemento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) con un fiscal indicándole que colocara una mochila con pruebas en la residencia y otro de los testigos afirma que también colocaron falsos dólares dentro del lugar. Un tercer testigo, que será citado al juicio, estaba en la casa de la colonia Villamar de Comayagua cuando fue allanada y asegura que los que agentes que llegaron a la casa implantaron expedientes que no estaban en el lugar. Otra familiar de la acusada testificara sobre cómo adquirió lícitamente una casa en Comayagua, la cual tiene medida de aseguramiento.

