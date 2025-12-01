El contundente mensaje de José Cardona para Libre e Isis Cuellar tras las elecciones generales

Tegucigalpa

José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se pronunció este martes sobre los recientes resultados electorales, haciendo un llamado a la aceptación democrática.

Su mensaje publicado en Facebook no solo es reflexivo, sino que también cuestiona, algo que podría incomodar a sus compañeros de partido. Cardona inicia: “Bienvenidos(as) a la vil e inhóspita llanura, camaradas, espero hayan ahorrado. Como cristiano, siento paz con los resultados; Dios es el que quita y pone gobernantes, y el pueblo expresó su sentir en las urnas. El país ha amanecido en completa paz hoy.”

Cardona, involucrado en el escándalo de corrupción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que le costó el cargo como titular de ese ente, reconoció que, aunque los resultados son dolorosos para algunos sectores, se debe asumir el desenlace con madurez democrática. Asimismo, considera que “la excusa no es que el pueblo sea ignorante y masoquista o que fue engañado por la oligarquía; es que la democracia así es y debemos aceptarlo. Basta de falsas superioridades morales.”

Añadió que durante el último gobierno hubo logros significativos, pero también errores que deben ser analizados. “Muchas cosas se pudieron hacer mejor.”

Asimismo, destacó que el mandato de la presidenta Xiomara Castro dejará un impacto positivo en el país: “El legado de Xiomara pasará muy bien a la historia porque ha sido un gobierno extraordinario, pero debemos hacer sana autocrítica y revisarnos, revisar nuestro programa político y propuestas y estudiar mejor la sociedad que gobernamos durante estos 4 años.”

En su extenso mensaje, Cardona detalla que “el país no está en los 2000 y la nostalgia ideológica no debe estar por encima de las necesidades reales del presente y las dinámicas sociales de la esfera pública. El mundo cambió y no lo terminamos de entender, enfurruñados como estábamos, en polarizar y confrontar, en vez de hacer lo que todo político debe hacer: dar esperanzas”.

Sin embargo, lo más tenso de su mensaje se concentra en el final, puesto que se refiere a Isis Cuellar, diputada de Libre con la que ha sido involucrado en los cheques de Sedesol. “Isis Carolina Cuellar, espero te presentes voluntariamente al Ministerio Público como yo lo he hecho y expresado varias veces. Debes responder por lo que hiciste con esos cheques, llevándote las vidas profesionales y el honor de muchos de nosotros por delante.”

Cabe agregar que Isis Cuéllar busca su reelección legislativa como diputada por Copán. Durante el conteo preliminar del CNE de esta mañana, se encontraba en la cuarta posición, con 8,739 votos.