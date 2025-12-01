María Antonieta Mejía pide calma mientras ventaja entre Asfura y Nasralla se reduce

Tegucigalpa, Honduras.

La distancia entre los candidatos presidenciales Nasry Asfura y Salvador Nasralla continúa reduciéndose conforme avanza el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el corte más reciente, Asfura registra 749,022 votos (39.91%), mientras que Nasralla suma 748,507 (39.89%), una diferencia mínima de apenas 515 sufragios. En tercer lugar permanece Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 359,584 votos, equivalentes al 19.16% del total procesado. Su porcentaje se mantiene estable respecto a los cortes previos divulgados por el organismo electoral.

En medio de este escenario cerrado, María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial del Partido Nacional, ofreció declaraciones en entrevista, en las que pidió calma a la población y afirmó que su partido mantiene una tendencia favorable basada en su propio conteo interno de actas.

"Quiero felicitar al pueblo hondureño por haber salido masivamente a votar. Esa es una muestra de compromiso y amor por la nación", expresó. Mejía aseguró que el Partido Nacional ha realizado su propio proceso de acopio de actas y que cuentan con un avance amplio respecto al análisis interno del escrutinio.

“Nosotros ya tenemos alrededor de 16,527 actas, lo que nos da un avance significativo. Mantenemos la tendencia. La tendencia no va a cambiar”, dijo, sin detallar la metodología utilizada. La candidata a designada señaló que la cercanía entre los dos primeros candidatos es normal en una competencia de alta participación y que el ingreso lento de actas por parte del CNE puede generar momentos en los que las cifras se aproximen. María Antonieta Mejía insistió en que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal trabajan con actas emitidas por el propio CNE, por lo que consideró “irresponsable” generar incertidumbre entre la población mediante proyecciones no oficiales. La aspirante recordó que ambos partidos poseen fortalezas en regiones clave del país, especialmente en departamentos de alta carga electoral como Francisco Morazán y Cortés.

