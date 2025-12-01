Ana Paola Hall dice que hay un "empate técnico" entre Asfura y Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, agradeció este lunes al pueblo hondureño por su participación en las elecciones generales del 30 de noviembre y por contribuir al buen desarrollo de la jornada democrática. Hall destacó que el país amaneció “en paz” y sin hechos de violencia, lo que calificó como “un triunfo para todos los que amamos Honduras”.

La titular del organismo electoral informó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) concluyó su fase operativa. Asimismo, detalló que con el 57.03% de las actas transmitidas, se registraba una diferencia de apenas 515 votos entre los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN), situación que describió como un “empate técnico”. Ante el estrecho margen, Hall hizo un llamado a la calma y a la paciencia, mientras el CNE continúa con el proceso de conteo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Explicó que aún falta la contabilización de las actas por contingencia 1 y 2, tras lo cual se procederá al escrutinio especial, paso previo a la finalización del escrutinio general. “Paciencia y prudencia”, exhortó Hall, señalando que la paz con la que se desarrolló la jornada electoral debe mantenerse hasta la declaratoria oficial de resultados.

Resultados elecciones 2025