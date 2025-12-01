Diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla se achica en conteo del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

La diferencia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla continúa reduciéndose en el conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asfura suma 749,022 votos y Nasralla 748,507, según la actualización más reciente del organismo. El CNE reporta que Asfura alcanza el 39.91%, equivalente a 749,022 votos, mientras que Nasralla registra el 39.89%, con 748,507 sufragios. La distancia entre ambos es de solo 515 votos, la más baja desde que iniciaron las actualizaciones preliminares. En la tercera posición se mantiene Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien suma 359,584 votos, correspondientes al 19.16% del total escrutado hasta el momento. Su porcentaje también refleja estabilidad respecto a cortes previos.

Nasralla: "Ganador proyectado"

Pese a la ligera desventaja reflejada en los datos oficiales, el candidato liberal Salvador Nasralla publicó este lunes una proyección nacional en su cuenta de X, en la que se autoadjudica la ventaja final con base en cálculos propios realizados por su equipo técnico. El mensaje, acompañado de cifras y explicaciones, fue ampliamente difundido en horas de la mañana.

Según su publicación, Nasralla proyecta 1.276.000 votos a nivel nacional (48,8%), frente a 1.156.000 votos (44,2%) atribuidos a Nasry Asfura, una diferencia de alrededor de 120.000 sufragios. También estima para Rixi Moncada un total de 410.000 votos (15,7%). El aspirante liberal sostiene que estas cifras resultan de “procesar los 18 departamentos”. En su análisis, Nasralla asegura que la ventaja proyectada se basa principalmente en el comportamiento del voto en Cortés, donde afirma que aún restan más de 1,300 actas por escrutar con tendencia favorable de 60/26/11. De acuerdo con esta interpretación, solo ese departamento aportaría más de 200.000 votos pendientes, de los cuales él captaría la mayoría. El comunicado también señala que Yoro, Atlántida y Colón muestran tendencias positivas para el Partido Liberal, mientras que el Partido Nacional obtiene ventaja en departamentos rurales con menor peso electoral frente al corredor urbano del norte. Asimismo, indica que Francisco Morazán estaría “casi contado”, lo que limitaría la posibilidad de crecimiento para Asfura. Nasralla concluye su mensaje afirmando que, con la distribución de las actas restantes, él sería el “ganador proyectado” de las elecciones. Sin embargo, estas cifras no han sido corroboradas por el CNE, que mantienen como válidos únicamente los resultados preliminares divulgados en su plataforma oficial.

Después de procesar los 18 departamentos:



🏆 PROYECCIÓN NACIONAL FINAL



SALVADOR NASRALLA: 1,276,000 votos (≈ 48.8%)



NASRY “PAPI” ASFURA: 1,156,000 votos (≈ 44.2%)



RIXI MONCADA: 410,000 votos (≈ 15.7%)



Ventaja proyectada de Nasralla:

≈ 120,000 votos a nivel nacional



📌... — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 1, 2025

