Beatriz Valle se pronuncia sobre las elecciones: "No hay que imponer gente"

La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, se pronunció este lunes sobre las recientes elecciones generales en Honduras, destacando la importancia de cumplir la ley y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
En un mensaje en X, Valle señaló: "Me siento reivindicada. Que nos quede la lección, NO hay que violar las leyes, imponer gente a patadas, los funcionarios deben servir a TODOS, con amabilidad y humildad".
"NO ROBAR y negociar por el bien de Honduras y no por intereses personales", añadió.
Me siento reivindicada. Que nos quede la lección, NO hay que violar las leyes, imponer gente a patadas, los funcionarios deben servir a TODOS, con amabilidad y humildad. NO ROBAR y negociar por el bien de Honduras y no por intereses personales. Les abrazo a todos, hasta a los que...— Beatriz Valle (@BeatrizValleM) December 1, 2025
Además, dijo que les abraza a todos, "hasta a los que me insultaron y me lincharon por defender la Ley".
Su mensaje se suma a una serie de pronunciamientos de figuras políticas y analistas que han destacado la importancia de que las autoridades y los funcionarios respeten la voluntad popular y actúen conforme a la ley en el cierre del proceso electoral.