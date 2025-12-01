Beatriz Valle se pronuncia sobre las elecciones: "No hay que imponer gente"

En sus redes sociales, la diputada del Partido Liberal enfatizó que los funcionarios deben “no robar y actuar negociando siempre por el bien de Honduras, y no por intereses personales”

    Beatriz Valle es actual diputada del Partido Liberal; sin embargo, en las elecciones primarias no resultó reelecta.
Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, se pronunció este lunes sobre las recientes elecciones generales en Honduras, destacando la importancia de cumplir la ley y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

En un mensaje en X, Valle señaló: "Me siento reivindicada. Que nos quede la lección, NO hay que violar las leyes, imponer gente a patadas, los funcionarios deben servir a TODOS, con amabilidad y humildad".

"NO ROBAR y negociar por el bien de Honduras y no por intereses personales", añadió.

Además, dijo que les abraza a todos, "hasta a los que me insultaron y me lincharon por defender la Ley".

Su mensaje se suma a una serie de pronunciamientos de figuras políticas y analistas que han destacado la importancia de que las autoridades y los funcionarios respeten la voluntad popular y actúen conforme a la ley en el cierre del proceso electoral.

