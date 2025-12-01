Johel Zelaya se pronuncia sobre las elecciones: “La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse”

Tegucigalpa

En su mensaje, Zelaya destacó que la institución “siempre fue garante” del proceso electoral en el país y subrayó que la voluntad popular debe ser respetada. Asimismo, aseguró que el MP se mantendrá vigilante para que la decisión expresada en las urnas se cumpla sin interferencias.

El Ministerio Público (MP) reiteró su compromiso de velar por el correcto desarrollo de las elecciones generales en Honduras , según expresó este lunes el fiscal Johel Antonio Zelaya Álvarez a través de sus redes sociales.

“La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse, y estaremos vigilantes para que la decisión expresada en las urnas sea respetada”, manifestó.

El fiscal también recordó que el Ministerio Público “continúa su labor, ejerciendo la acción penal que la Constitución de la República le confiere de defender los intereses de la sociedad”.

En torno a las elecciones generales, los últimos datos publicados en el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ha reducido significativamente la distancia que lo separaba de Nasry Asfura, del Partido Nacional. La diferencia, que anteriormente rondaba los casi cinco mil votos, se redujo ahora a 515 votos.

Por el momento, ninguno de los candidatos se ha proclamado ganador. Ambos han mantenido una postura prudente y están a la espera de la oficialización de los resultados por parte del CNE.