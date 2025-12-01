Funcionarios y dirigentes de Libre comienzan a aceptar los resultados del CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Funcionarios, diputados y dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) han comenzado a aceptar los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los datos cargados en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) no favorecen a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien se posiciona en la tercera posición de la elección, ya sin posibilidades.

Moncada acumula 359,584 votos, correspondientes al 19.02% del total escrutado hasta el momento. Su porcentaje se mantiene estable en relación con cortes anteriores.

Nasry Asfura, del Partido Nacional, registra el 39.93% de los votos, equivalente a 749,022 sufragios. Por su parte, Nasralla suma el 39.87%, con 748,507 votos. La diferencia entre ambos es de apenas 515 votos, la más reducida desde que inició la divulgación de resultados.



Reacciones en Libre

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, se pronunció este lunes sobre los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no favorecen al Partido Libertad y Refundación (Libre). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Pineda aseguró que, aunque “con dificultad” y con prudencia, está dando la cara tras lo ocurrido en las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que destacó la masiva participación ciudadana. “El trabajo debe continuar, como ustedes sabrán, soy el ministro de la SIT del gobierno de la presidenta Castro, uno que será recordado por la enorme inversión pública”, afirmó. Pineda también informó que ya instruyó a su equipo para iniciar el proceso de transición en la institución. “He instruido a mis equipos que toda la documentación sea de acceso total a la nueva administración, sea quien sea. El trabajo debe continuar, los proyectos deben continuar porque Honduras lo necesita. Ánimos y que Dios bendiga la pródiga tierra en que nací”, expresó.

Jari Dixon: "Esta vez no pudo ser"

"El pueblo habló en las urnas, ante tal decisión no hay apelación que valga, defendimos nuestro proyecto político hasta el último momento, pero esta vez no pudo ser, habrá que reflexionar el porqué, pero eso tendrá que esperar, hay que felicitar a los vencedores y pedirles que hagan un buen trabajo, el pueblo se lo merece", escribió Dixon. Y agregó: "Agradecer a toda nuestra militancia y a otros sectores que confiaron en nosotros, decirles que nunca los defraudamos, que los representamos dignamente en ese Congreso Nacional, los resultados no son teorías, ahí están, un abrazo a todos y todas y que nuestro querido Dios los acompañe siempre", El diputado Jari Dixon, en esta elección, no está siendo favorecido por el voto y está quedando fuera de la nómina de 23 diputados por el departamento de Francisco Morazán.