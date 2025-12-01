Mario Moncada, sobre las elecciones generales: “Quien realmente perdió fue el pueblo”

Tegucigalpa

Después de los primeros resultados preliminares de las elecciones generales dados ayer en la noche por el CNE, Mario Moncada, titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Coondepor) e integrante del Partido Libertad y Refundación (Libre), emitió un mensaje en su cuenta de Facebook.

En dicho mensaje, Moncada reconoce la voluntad popular expresada en las urnas y agradece a su equipo por el trabajo realizado durante el proceso electoral: “En democracia, la voz del pueblo es la que define el rumbo de la nación, y ayer el pueblo habló con claridad en las urnas”, expresó, destacando que, como demócrata, acepta “con respeto y serenidad” la decisión ciudadana.

El dirigente también manifestó un profundo agradecimiento a su equipo local, a los líderes nacionales y a cada persona que “entregó esfuerzo, corazón y compromiso” durante la campaña. Aseguró que cumplieron tanto con el pueblo como con el país.

También resaltó su paso por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, afirmando que se retira “con la frente en alto”, satisfecho de haber integrado el gabinete y de hacerlo “digno, firme y coherente con nuestra historia”.

Además, reafirmó el carácter de resistencia del movimiento: “Nacimos en las calles defendiendo la democracia, y hoy reafirmamos ese compromiso respetando la voluntad popular”. Aunque reconoció que los adversarios resultaron ganadores, aseguró que “quien realmente perdió fue el pueblo que merece un país más justo y más humano”.

Finalmente, llamó a mantener la lucha y a reorganizarse en respaldo al “proyecto refundacional”, así como al acompañamiento de la abogada Rixi Moncada.