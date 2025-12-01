Tegucigalpa amanece con calma tras elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

La capital hondureña amaneció en completa calma y serenidad tras la jornada electoral del 30 de noviembre, un proceso que se desarrolló sin mayores incidencias y que hoy permite a los capitalinos retomar sus actividades con normalidad. Tras la masiva participación ciudadana en las urnas, las calles de Tegucigalpa se mantienen en calma y sin indicios de tensión. El ambiente que se percibe es de alivio y normalidad, luego de varias semanas marcadas por la expectativa electoral.

En distintos puntos de la ciudad, las personas circulan sin ningún problema. El transporte público opera con regularidad y los vehículos particulares se desplazan hacia sus destinos habituales, reflejando un retorno pleno a la rutina diaria. Durante la jornada electoral, los capitalinos participaron activamente, desde jóvenes que votaban por primera vez hasta adultos con larga experiencia en procesos democráticos. La afluencia de votantes fue constante y marcada por un espíritu de responsabilidad ciudadana.