Tegucigalpa amanece con calma tras elecciones generales

En medio de un clima de tranquilidad, los capitalinos retomaron sus labores cotidianas tras una jornada electoral decisiva y caracterizada por una marcada afluencia de votantes

    Las calles de Tegucigalpa lucen y sin señales de tensión.

     Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

La capital hondureña amaneció en completa calma y serenidad tras la jornada electoral del 30 de noviembre, un proceso que se desarrolló sin mayores incidencias y que hoy permite a los capitalinos retomar sus actividades con normalidad.

Tras la masiva participación ciudadana en las urnas, las calles de Tegucigalpa se mantienen en calma y sin indicios de tensión. El ambiente que se percibe es de alivio y normalidad, luego de varias semanas marcadas por la expectativa electoral.

En distintos puntos de la ciudad, las personas circulan sin ningún problema. El transporte público opera con regularidad y los vehículos particulares se desplazan hacia sus destinos habituales, reflejando un retorno pleno a la rutina diaria.

Durante la jornada electoral, los capitalinos participaron activamente, desde jóvenes que votaban por primera vez hasta adultos con larga experiencia en procesos democráticos. La afluencia de votantes fue constante y marcada por un espíritu de responsabilidad ciudadana.

LA PRENSA realizó un recorrido por varios bulevares, colonias y zonas comerciales de la capital, donde pudo constatar el ambiente de tranquilidad que prevalece este día después de las votaciones.

Además, durante el recorrido no se registraron incidentes que alteraran el orden, confirmando que la capital mantiene un clima pacífico tras el cierre de las urnas y el avance del proceso democrático en el país.

