Roberto Contreras dice que Nasry y Nasralla mantienen un “empate técnico”

San Pedro Sula, Honduras

Horas después de la divulgación de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se pronunció este lunes sobre el nivel presidencial.

Contreras afirmó que la diferencia actual entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla es insignificante y que a su criterio "un empate técnico" mantiene la contienda completamente abierta.

“Solo son dos mil votos, no es nada; él lo puede sacar en un solo centro electoral en San Pedro Sula. El Partido Nacional no puede decir que ha ganado las elecciones y tampoco lo va a hacer Salvador Nasralla. Seguiremos esperando y continuaremos tabulando datos”, dijo durante una entrevista.