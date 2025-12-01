Roberto Contreras dice que Nasry y Nasralla mantienen un “empate técnico”

San Pedro Sula, Honduras
Horas después de la divulgación de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se pronunció este lunes sobre el nivel presidencial.
Contreras afirmó que la diferencia actual entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla es insignificante y que a su criterio "un empate técnico" mantiene la contienda completamente abierta.
“Solo son dos mil votos, no es nada; él lo puede sacar en un solo centro electoral en San Pedro Sula. El Partido Nacional no puede decir que ha ganado las elecciones y tampoco lo va a hacer Salvador Nasralla. Seguiremos esperando y continuaremos tabulando datos”, dijo durante una entrevista.
Cifras del CNE
La declaración de Roberto Contreras ocurre cuando el escrutinio preliminar del CNE muestra un resultado muy apretado. Hasta el corte de las 9:00 AM de este lunes, el candidato NasryAsfura acumulaba 735,703 votos frente a los 731,527 votos de Salvador Nasralla, una diferencia de apenas 4,176 marcas.
"Considero que existe un empate técnico", afirmó Contreras.
La divulgación de resultados preliminares comenzó la noche del 30 de noviembre, cuando las autoridades del CNE anunciaron los primeros resultados a las 10:30 PM, con un 34.25% de las actas escrutadas (equivalente a 6,559 actas).