Nasralla se acerca a menos de 5,000 votos a Tito Asfura

Sin embargo, la diferencia se acortó hasta quedar a 4,176 de distancia entre los primeros dos candidatos. A medianoche la ventaja se extendía hasta 30,000 votos. Asfura sigue en primer lugar con 40.00% de los votos y Nasralla en segundo con el 39.78%. 735,703 y 731,527 votos respectivamente.

La última actualización de resultados electorales a nivel presidencial (5:45:a. m.) continuaba dándole ventaja a Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional) sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Rixi Moncada (Partido Libre).

La última actualización del CNE dejaba en 55.87% el total de las actas procesadas. Es decir, 10,701 de 19,152 totales. En tercer lugar está la oficialista Rixi Moncada, con 352,836 votos, que representan el 19.18%.

Las elecciones hondureñas estuvieron marcadas in extremis por el sorpresivo apoyo del mandatario estadounidense, Donald Trump, al aspirante presidencial Asfura, un político de origen palestino con breve recorrido por la administración pública.

Además de solicitar el voto para el candidato presidencial, Trump prometió que si ganaba "habrá mucho apoyo" para ese país centroamericano azotado por la pobreza y oleadas migratorias de sus nacionales hacia el norte, al considerarlo como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras".

Con Asfura, Trump también afirmó que ve la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas" y enfrentar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Ese apoyo de Washington, a escasos días de las elecciones, llegó de la mano de un futuro indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado por narcotráfico en Estados Unidos y de la misma formación política que Asfura.

Con todo ello, Asfura lidera el conteo de votos con un ajustado margen frente a Nasralla, el conservador que con "optimismo" mantiene la esperanza de revertirse los resultados para poner fin a 16 años de ausencia del Partido Liberal, pero sin el apoyo de Estados Unidos.

Tras el triunfo en los pasados comicios de la actual mandataria Xiomara Castro, del Partido Libre, Nasralla ocupó uno de los tres cargos de designado presidencial (vicepresidente) hasta abril de 2024, cuando renunció debido a confrontaciones con la presidenta y su esposo, Manuel Zelaya, quien también es coordinador general de la formación política.