Redondo, rezagado en posición 51 y quedaría fuera del Congreso

El presidente del Congreso Nacional no está siendo favorecido en las urnas del departamento de Cortés

  • Redondo, rezagado en posición 51 y quedaría fuera del Congreso

    Redondo es el presidente del Congreso Nacional y candidato del Partido Libre.

    Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
San Pedro Sula.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y candidato a la reelección por Cortés en el Partido Libre, estaba siendo relegado en el último conteo al puesto 51 (de 100) en el último corte de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a medianoche.

Con 20,878 votos, Redondo estaba rezagado en el listado para obtener la diputación (se elige a los primeros 20). La elección, en Cortés, sólo favorecía a las congresistas Scherly Arriaga y Linda Donaire por el partido oficialista.

Resultados en vivo: ¿Quién va ganando las elecciones Honduras 2025 hoy?

Así voto Redondo

Con insultos y abucheos fue recibido el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cuando acudió el domingo en horas de la mañana a su centro de votación en el instituto San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula, para participar en las elecciones generales.

"¡Que haga fila!", "¡Corrupto!" y "¡Salite, estás estorbando!”, fueron algunos de los gritos de distintos votantes a Redondo cuando llegó. Además, estaban molestos porque la comitiva de personas que lo acompañaba ingresó sin esperar su turno.

Tras votar, Redondo reafirmó su voto por Libre y sus candidatos a los diferentes cargos públicos. Agregó que el familión estaba en todo el país y que él era parte del familión.




Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más