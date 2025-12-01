Redondo, rezagado en posición 51 y quedaría fuera del Congreso

San Pedro Sula.

Con 20,878 votos, Redondo estaba rezagado en el listado para obtener la diputación (se elige a los primeros 20). La elección, en Cortés, sólo favorecía a las congresistas Scherly Arriaga y Linda Donaire por el partido oficialista.

Luis Redondo , presidente del Congreso Nacional y candidato a la reelección por Cortés en el Partido Libre, estaba siendo relegado en el último conteo al puesto 51 (de 100) en el último corte de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a medianoche.

Con insultos y abucheos fue recibido el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cuando acudió el domingo en horas de la mañana a su centro de votación en el instituto San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula, para participar en las elecciones generales.

"¡Que haga fila!", "¡Corrupto!" y "¡Salite, estás estorbando!”, fueron algunos de los gritos de distintos votantes a Redondo cuando llegó. Además, estaban molestos porque la comitiva de personas que lo acompañaba ingresó sin esperar su turno.

Tras votar, Redondo reafirmó su voto por Libre y sus candidatos a los diferentes cargos públicos. Agregó que el familión estaba en todo el país y que él era parte del familión.