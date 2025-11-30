“¡Que haga fila!”: Así recibieron a Luis Redondo en su centro de votación

San Pedro Sula
Con insultos y abucheos fue recibido el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cuando acudió este domingo en horas de la mañana a su centro de votación en el instituto San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula, para participar en las elecciones generales.
"¡Que haga fila!", "¡Corrupto!" y "¡Salite, estás estorbando!”, fueron algunos de los gritos de distintos votantes a Redondo cuando llegó. Además, estaban molestos porque la comitiva de personas que lo acompañaba ingresó sin esperar su turno.
Tras votar, Redondo reafirmó su voto por Libre y sus candidatos a los diferentes cargos públicos. Agregó que el familión estaba en todo el país y que él era parte del familión.
Elecciones en Honduras
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares. Se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.