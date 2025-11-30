“¡Que haga fila!”: Así recibieron a Luis Redondo en su centro de votación

San Pedro Sula

Con insultos y abucheos fue recibido el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cuando acudió este domingo en horas de la mañana a su centro de votación en el instituto San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula, para participar en las elecciones generales.

"¡Que haga fila!", "¡Corrupto!" y "¡Salite, estás estorbando!”, fueron algunos de los gritos de distintos votantes a Redondo cuando llegó. Además, estaban molestos porque la comitiva de personas que lo acompañaba ingresó sin esperar su turno.

Tras votar, Redondo reafirmó su voto por Libre y sus candidatos a los diferentes cargos públicos. Agregó que el familión estaba en todo el país y que él era parte del familión.