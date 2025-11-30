  1. Inicio
Luis Redondo tras votar: “Yo soy parte del familión”

El titular del Congreso Nacional, enfático en sus posturas políticas, considera que Rixi Moncada es la candidata con mayor seriedad y compromiso para gobernar Honduras en los próximos cuatro años.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se enfrentó a un ambiente tenso al llegar la mañana de este domingo al instituto San Vicente de Paúl en San Pedro Sula.

La presencia de Redondo provocó molestia entre varios ciudadanos que aguardaban en la fila, ya que el presidente del Congreso Nacional y su comitiva ingresaron sin respetar el turno de los demás.

A su ingreso, algunos votantes comenzaron a gritarle frases como: “¡Que haga fila!”, “¡Corrupto!” y “¡Salite, estás estorbando!”, expresando su inconformidad.

Tras emitir su sufragio, Redondo reiteró su respaldo al partido Libre y a sus aspirantes a cargos públicos. Señaló además que “el familión” estaba presente en todo el país y aseguró formar parte de ese movimiento.
Horas antes de que iniciaran las elecciones, Redondo publicó en sus redes sociales: “Si tienes familia migrante, NO votes por quien caminó detrás (Nasralla) de quien persigue, persiguió y humilló a los hondureños en Estados Unidos (TRUMP)”.

También se refirió al candidato del Partido Nacional: “Ni por quien hoy recibe el respaldo (Nasry Asfura) del mismo personaje que trató a nuestros migrantes como criminales (TRUMP). Y que no le importa que le hayan metido cocaína hasta por las narices a los gringos”.

Sobre la candidata de Libre, escribió: “Rixi es 100% hondureña y tiene la seriedad, la capacidad y la determinación para garantizar que nuestros migrantes sean respetados en cualquier parte del mundo, reconocidos como personas con derechos y valorados por sus capacidades laborales”.

Redondo concluyó su mensaje en redes sociales: “Los otros son títeres patéticos hasta de sus propias personalidades y de los 25 grupos de poder de las 10 familias que durante décadas secuestraron al país saqueándolo y que ahora impulsan el indulto del narcotraficante Juan Orlando Hernández para volver a ser un narcoestado y seguir lavando dinero”.

