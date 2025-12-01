Walter Perdomo encabeza con ventaja contundente en Villanueva

Villanueva, Cortés.

En segundo lugar aparece Sandra Isabel Cerrato García , candidata del Partido Nacional de Honduras (PNH), quien registra 4,422 votos, equivalentes al 24.49% del total procesado. La brecha entre ambos aspirantes se mantiene amplia mientras continúa el procesamiento de actas .

Con el 46.76% de los votos , Perdomo acumula 8,443 sufragios, colocándose al frente de la preferencia electoral del municipio.

Los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sitúan al candidato liberal Walter Smelin Perdomo Aguilar con una ventaja contundente en la contienda por la alcaldía de Villanueva, Cortés.

En tercera posición se ubica Fany Beatriz Hernández Cantarero , candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 3,728 votos, correspondientes al 20.64%. Los datos preliminares reflejan una tendencia marcada en favor del candidato liberal.

Walter Smelin Perdomo Aguilar ha dedicado más de la mitad de su vida al servicio público en Villanueva. Antes de ocupar la alcaldía, funciones compatibles como vicealcalde y regidor, consolidando una trayectoria de más de tres décadas en cargos municipales. Actualmente busca su quinto período consecutivo al frente del gobierno local.

Perdomo, de 64 años, está casado con Norma Leticia López. Nació en San José de Colinas, Santa Bárbara, y se graduó como médico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Posteriormente realizó estudios de posgrado en Nicaragua, antes de establecerse en Villanueva, donde abrió su consultorio médico.

En ese tiempo, Villanueva contaba con pocos profesionales de la salud, lo que le permitió crear vínculos estrechos con la comunidad. Su cercanía con la población lo llevó a incursionar en la salud pública, desempeñándose como subdirector departamental de la Región de Cortés.

Su carrera política dentro del Partido Liberal comenzó oficialmente en 1998. Desde entonces, ha construido una base de apoyo local que lo ha mantenido al frente de la administración municipal durante 16 años consecutivos, con énfasis en programas de salud, educación y desarrollo humano.

Durante su gestión, Perdomo se enfrentó a momentos críticos como la pandemia de COVID-19 y los desastres provocados por las tormentas Eta e Iota en 2020, que afectaron a unas 80,000 personas en el municipio. Las restricciones presupuestarias representaron un desafío significativo para la capacidad de respuesta local.

Villanueva se destaca actualmente como el único municipio de Honduras integrado en la Alianza de Gobierno Abierto, una iniciativa internacional que impulsa la transparencia, la colaboración con la sociedad civil y el uso de tecnologías digitales para mejorar los servicios públicos.