La capital en juego: fuerte competencia entre Jorge Aldana y Juan Diego

Tegucigalpa

Con un estrechísimo margen, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Nacional de Honduras se mantienen en una reñida contienda por la Alcaldía del Distrito Central, según los datos preliminares divulgados este lunes por el CNE.

Con el 37.94%, equivalente a 66,516 votos, Jorge Aldana (Libre) encabeza momentáneamente la preferencia electoral. Muy de cerca le sigue Juan Diego Zelaya (PN), que registra un 37.74%, con 66,164 votos, una diferencia de apenas 352.

En tercer lugar se posiciona Eliseo Castro con 34,324 votos, que representan un 19.58% del total contabilizado. Aunque más distanciado, continúa siendo la tercera fuerza política en la capital.

Por su parte, los candidatos de partidos minoritarios muestran porcentajes más modestos: Ever Velásquez (DC) alcanza un 2.72% con 4,781 votos, mientras que Ana Castro (PINU-SD) registra un 2.00% con 3,510 votos.

La contienda por la Alcaldía del Distrito Central se perfila como una de las más cerradas de la jornada electoral.