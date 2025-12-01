Así avanza ingreso de material electoral a las bodegas del Infop

El retorno de las maletas electorales inició la mañana de este lunes, procedente de diversos sectores del Distrito Central.
Los camiones que transportan las urnas y las papeletas electorales llegaron bajo resguardo militar y con el acompañamiento de personal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Afuera del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) se mantiene un dispositivo de seguridad conformado por militares y agentes policiales, donde cada vehículo y persona que ingresa se somete a una revisión minuciosa.
Con el transcurso de las horas se espera que el ingreso de los camiones con maletas electorales sea más constante, debido a que ya finalizó el escrutinio y el empaque del material electoral y tecnológico utilizado durante el proceso electoral.