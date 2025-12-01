  1. Inicio
  2. · Premium
  3. · Especiales
  4. · Elecciones Honduras 2025
  5. · Noticias Elecciones 2025

Así avanza ingreso de material electoral a las bodegas del Infop

Los camiones que transportan las urnas y las papeletas electorales llegaron bajo resguardo militar

  • 01 de diciembre de 2025 a las 08:35 -
  • Agustín Lagos
Así avanza ingreso de material electoral a las bodegas del Infop

Camiones con urnas retornan al Infop tras el escrutinio.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

El retorno de las maletas electorales inició la mañana de este lunes, procedente de diversos sectores del Distrito Central.

Los camiones que transportan las urnas y las papeletas electorales llegaron bajo resguardo militar y con el acompañamiento de personal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así avanza ingreso de material electoral a las bodegas del Infop
(Foto: La Prensa)

Afuera del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) se mantiene un dispositivo de seguridad conformado por militares y agentes policiales, donde cada vehículo y persona que ingresa se somete a una revisión minuciosa.

Con el transcurso de las horas se espera que el ingreso de los camiones con maletas electorales sea más constante, debido a que ya finalizó el escrutinio y el empaque del material electoral y tecnológico utilizado durante el proceso electoral.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agustín Lagos

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias