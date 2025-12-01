Esposo de Rixi Moncada sufre duro revés en elecciones

Enrique Arias, quien era el primero en la papeleta de diputados por Libre en Choluteca, está quedando lejos de ser elegido

Choluteca, CHoluteca.

Enrique Eduardo Arias Guillen, esposo de la candidata presidencial Rixi Moncada (Partido Libre), está rezagado en los conteos electorales en el departamento de Choluteca a nivel de diputados.

Enrique Arias es coordinador del movimiento Pueblo Organizado en Resistencia (POR) del partido Libre. En las primarias, Arias obtuvo la primera posición de ese partido, lo que lo perfilaba como uno de los favoritos para una curul legislativa.

“Estamos listos para construir la segunda victoria de nuestro Partido Libre junto al Pueblo Organizado en Resistencia. Trabajaremos en la región sur para garantizar el triunfo de nuestra próxima presidenta Rixi Moncada”, sostuvo Arias en un posteo en las redes sociales en marzo, preparando su candidatura general.

En 2021, Enrique Eduardo Arias Guillen también aspiró a una diputación, pero quedó fuera de los 9 diputados del departamento de Choluteca.

Arias ha obtenido 7,208 votos, con el 55.87% de actas procesadas, y se ubica en la posición 28. Son nueve las diputaciones que corresponden a ese departamento. Unos 500 votos lo separan de un escaño en el Congreso Nacional.

Arias está rezagado en los conteos en Choluteca.

Rixi Moncada le pidió a sus seguidores mantenerse "en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 %" de los votos escrutados de las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras.

"Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 % de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones", indicó Moncada en sus redes sociales.

Señaló además: "Mañana en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE" (Consejo Nacional Electoral).

