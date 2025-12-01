Esposo de Rixi Moncada sufre duro revés en elecciones

Choluteca, CHoluteca.

Enrique Eduardo Arias Guillen, esposo de la candidata presidencial Rixi Moncada (Partido Libre), está rezagado en los conteos electorales en el departamento de Choluteca a nivel de diputados. Enrique Arias es coordinador del movimiento Pueblo Organizado en Resistencia (POR) del partido Libre. En las primarias, Arias obtuvo la primera posición de ese partido, lo que lo perfilaba como uno de los favoritos para una curul legislativa.

“Estamos listos para construir la segunda victoria de nuestro Partido Libre junto al Pueblo Organizado en Resistencia. Trabajaremos en la región sur para garantizar el triunfo de nuestra próxima presidenta Rixi Moncada”, sostuvo Arias en un posteo en las redes sociales en marzo, preparando su candidatura general. En 2021, Enrique Eduardo Arias Guillen también aspiró a una diputación, pero quedó fuera de los 9 diputados del departamento de Choluteca. Arias ha obtenido 7,208 votos, con el 55.87% de actas procesadas, y se ubica en la posición 28. Son nueve las diputaciones que corresponden a ese departamento. Unos 500 votos lo separan de un escaño en el Congreso Nacional.

