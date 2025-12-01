María Elvira Salazar celebra derrota de "la izquierda comunista" en Honduras

Nueva York, Estados Unidos.

La congresista republicana de Florida (EEUU) María Elvira Salazar celebró este lunes que "la izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras" tras los primeros conteos de las elecciones en el país centroamericano, que apuntan a una victoria del candidato conservador. "Mientras se siguen contando los votos hay una cosa que ya está clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático", escribió la legisladora en su perfil de X.

Y afirmó que sigue "pendiente" de los resultados finales.

La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras.



Mientras se siguen contando los votos, una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático.



Seguimos pendientes de los... — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 1, 2025

El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas ayer en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).