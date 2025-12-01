María Elvira Salazar celebra derrota de "la izquierda comunista" en Honduras

"Hay una cosa que ya está clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo", publicó la congresista estadounidense

    Fotografía de archivo de la congresista republicana, María Elvira Salazar, hablando durante una conferencia de prensa celebrada frente al Congreso en Washington (EEUU).

     Fotografía: EFE
  • 01 de diciembre de 2025 a las 08:35 -
  • Agencia EFE
Nueva York, Estados Unidos.

La congresista republicana de Florida (EEUU) María Elvira Salazar celebró este lunes que "la izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras" tras los primeros conteos de las elecciones en el país centroamericano, que apuntan a una victoria del candidato conservador.

"Mientras se siguen contando los votos hay una cosa que ya está clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático", escribió la legisladora en su perfil de X.

Y afirmó que sigue "pendiente" de los resultados finales.

El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas ayer en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto para Asfura y prometió que si ganaba "habrá mucho apoyo" para el país centroamericano, azotado por la pobreza y oleadas migratorias de sus nacionales hacia el norte, al considerarlo como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras".

La última actualización de resultados electorales a nivel presidencial (5:45:a. m.) continuaba dándole ventaja a Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional) sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Rixi Moncada (Partido Libre).

Sin embargo, la diferencia se acortó hasta quedar a 4,176 de distancia entre los primeros dos candidatos. A medianoche la ventaja se extendía hasta 30,000 votos. Asfura sigue en primer lugar con 40.00% de los votos y Nasralla en segundo con el 39.78%. 735,703 y 731,527 votos respectivamente.

