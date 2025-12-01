Giancarlo Rodríguez arrasa en Puerto Cortés con amplia ventaja por la alcaldía

Puerto Cortés, Honduras.

Los resultados actualizados del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirman una victoria arrolladora para el Partido Liberal en Puerto Cortés. Con el 78.55% de los votos, el candidato liberal Omar Giancarlo Rodríguez Caña encabeza con holgura la contienda municipal, acumulando 15,558 sufragios en el último corte divulgado. Muy por detrás se sitúa el Partido Nacional de Honduras, cuyo aspirante, Alex Alberto Amador Luján, registra 2,030 votos, equivalentes al 10.25%. En la tercera posición aparece Hernán Canales Galán, candidato del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 1,964 votos y un 9.91% de apoyo.

El cuarto lugar lo ocupa el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), que suma 148 votos, un 0.74% del total escrutado. Las cifras reflejan una clara tendencia favorable al Partido Liberal y consolidan una ventaja considerada irreversible por analistas locales.

Giancarlo Rodríguez acudió ayer a ejercer el sufragio y destacó la importancia del voto como herramienta para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar un futuro más equitativo. Rodríguez señaló que cada proceso electoral constituye un momento clave para reafirmar la voluntad ciudadana y exigir transparencia en la conducción del país. Su mensaje se centró en llamar a una participación consciente que permita consolidar el rumbo del municipio. El inició su trayectoria política en 2010, cuando fue elegido candidato a vicealcalde en la segunda administración del exalcalde Allan Ramos. Su trabajo en la coordinación del sector Península Oeste lo posicionó como uno de los liderazgos más visibles. Rodríguez también complementó funciones como primer regidor en la siguiente administración municipal y actualmente forma parte del gobierno local encabezado por María Luisa Martell Canizales, conocida como la "Profe Tita". Fue ella quien lo respaldó como candidato oficial del Partido Liberal para la alcaldía. En lo personal, el aspirante ha enfrentado momentos difíciles, entre ellos la enfermedad renal que afectó a ambos padres y que derivó en su fallecimiento. Esa experiencia lo llevó a comprometerse con iniciativas en favor de personas con patologías renales ya proponer como prioridad la incorporación de servicios especializados en Puerto Cortés.