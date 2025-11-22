Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje

El Estadio Municipal Ceibeño se estrenó hace unos meses y este sábado 22 de noviembre Mario Moncada, comisionado de Coondepor, ha hecho una denuncia tras ver las condiciones del recinto.
Fue el pasado julio del 2025 cuando el estadio volvió a tener actividad con el duelo entre el Victoria vs Herediano.
Desde entonces, el Estadio Ceibeño ha tenido actividad con varios duelos de Liga Nacional, segunda e incluso un partido de Tiktokers y su cancha no ha decepcionado.
Sin embargo, este sábado se disputó el partido entre el Victoria vs el Génesis PN en La Ceiba y los detalles de la cancha fueron vistos por Mario Moncada.
El comisionado de Condepor no se contuvo e hizo la denuncia a través de sus redes sociales en las que señala las condiciones del terreno de juego.
"Como Comisionado Nacional del Deporte denunció públicamente el estado lamentable en el que hoy se encuentra el estadio municipal ceibeño", comenzaba en su comunicado.
"Una infraestructura que con tanto esfuerzo, e inversión entregamos para orgullo de todo el pueblo".
Asimismo señaló a las autoridades de la alcaldía municipal en el deterioro de la cancha: "Bastó menos de un mes... para que una cancha con césped híbrido, entregada en perfectas condiciones, hoy luzca descuidada, sin insumos, sin mantenimiento, sin franjeado y tratada como si fuera un terreno cualquiera".
Asimismo, lo tildó de "negligencia" e "incapaces de valorar ni preservar obras que dignifican a la gente", expresaba.
Asimismo, hizo un llamado de atención a las autoridades correspondientes para revisar el trabajo que se está realizando en el recinto.
"Hago un llamado firme y respetuoso a las autoridades locales: rectifiquen de inmediato. El pueblo ceibeño merece instalaciones deportivas cuidadas, funcionales y a la altura de su historia futbolística", sentenció.
En la misma publicación, Moncada compartió varias postales mostrando las condiciones del terreno de juego en La Ceiba, alegando el deterioro de la misma.
Cabe recordar, que el Estadio Municipal Ceibeño tiene alrededor de cuatro meses con actividad y fue uno de los más esperados tras su remodelación.
Incluso en el partido entre Victoria vs Herediano, el cual marcó el regreso del recinto, cayó un aguacero y la cancha resistió de la mejor manera.
Estas son algunas de las imágenes que compartió Moncada en sus redes sociales tras hacer la denuncia.