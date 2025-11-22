  1. Inicio
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje

"Bastó menos de un mes...": Mario Moncada hace denunció tras ver el Estadio Ceibeño y deja mensaje.

Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
1 de 15

El Estadio Municipal Ceibeño se estrenó hace unos meses y este sábado 22 de noviembre Mario Moncada, comisionado de Coondepor, ha hecho una denuncia tras ver las condiciones del recinto.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
2 de 15

Fue el pasado julio del 2025 cuando el estadio volvió a tener actividad con el duelo entre el Victoria vs Herediano.

 Fotos OPSA
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
3 de 15

Desde entonces, el Estadio Ceibeño ha tenido actividad con varios duelos de Liga Nacional, segunda e incluso un partido de Tiktokers y su cancha no ha decepcionado.

Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
4 de 15

Sin embargo, este sábado se disputó el partido entre el Victoria vs el Génesis PN en La Ceiba y los detalles de la cancha fueron vistos por Mario Moncada.

 Foto Victoria
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
5 de 15

El comisionado de Condepor no se contuvo e hizo la denuncia a través de sus redes sociales en las que señala las condiciones del terreno de juego.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
6 de 15

"Como Comisionado Nacional del Deporte denunció públicamente el estado lamentable en el que hoy se encuentra el estadio municipal ceibeño", comenzaba en su comunicado.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
7 de 15

"Una infraestructura que con tanto esfuerzo, e inversión entregamos para orgullo de todo el pueblo".
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
8 de 15

Asimismo señaló a las autoridades de la alcaldía municipal en el deterioro de la cancha: "Bastó menos de un mes... para que una cancha con césped híbrido, entregada en perfectas condiciones, hoy luzca descuidada, sin insumos, sin mantenimiento, sin franjeado y tratada como si fuera un terreno cualquiera".
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
9 de 15

Asimismo, lo tildó de "negligencia" e "incapaces de valorar ni preservar obras que dignifican a la gente", expresaba.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
10 de 15

Asimismo, hizo un llamado de atención a las autoridades correspondientes para revisar el trabajo que se está realizando en el recinto.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
11 de 15

"Hago un llamado firme y respetuoso a las autoridades locales: rectifiquen de inmediato. El pueblo ceibeño merece instalaciones deportivas cuidadas, funcionales y a la altura de su historia futbolística", sentenció.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
12 de 15

En la misma publicación, Moncada compartió varias postales mostrando las condiciones del terreno de juego en La Ceiba, alegando el deterioro de la misma.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
13 de 15

Cabe recordar, que el Estadio Municipal Ceibeño tiene alrededor de cuatro meses con actividad y fue uno de los más esperados tras su remodelación.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
14 de 15

Incluso en el partido entre Victoria vs Herediano, el cual marcó el regreso del recinto, cayó un aguacero y la cancha resistió de la mejor manera.
Mario Moncada hace denuncia al ver el estadio Ceibeño: su contundente mensaje
15 de 15

Estas son algunas de las imágenes que compartió Moncada en sus redes sociales tras hacer la denuncia.
