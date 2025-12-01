El "adiós" de Adán Fúnez: sorpresa en elección de Tocoa

Tocoa, Colón.

Contra todo pronóstico, el candidato liberal a la Alcaldía de Tocoa, Colón, Roger Banegas, aventaja en las elecciones generales para suceder a Adán Fúnez, el edil que gobernó 20 años el municipio enclavado en el Bajo Aguán y principal punto comercial del departamento. Con el 45.36% de las actas procesadas, el candidato liberal lidera la votación con 4,788 votos, que representan un 37.68%. En segundo lugar está el candidato nacionalista, Félix Chávez, con 4,270 votos (33.60%).

En tanto, Carlos Sandoval, regidor y candidato de Libre, "ungido" por Adán Fúnez, está en tercera posición, con 3,364 votos, que representan el 26.47% total. Fúnez, asiduo aliado de José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras y coordinador general de Libre, decidió, tras 20 años en el poder tocoeño, no postularse a la reelección. La motivación pudo estar en los señalamientos en su contra por su aparición en el "narcovideo" de Carlos Zelaya, hermano del exmandatario. Los electores tocoeños revirtieron la seguidilla de triunfos de Libre y esa municipalidad tendrá, por primera vez en 20 años, un nuevo jefe edilicio. Fúnez llegó a la comuna tocoeña como liberal y luego pasó a ser del Partido Libre.

Nivel presidencial