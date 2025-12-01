Bader Dip encabeza conteo en alcaldía de La Ceiba

El actual alcalde de La Ceiba y candidato a la reelección por el Partido Liberal, Bader Dip, lidera el conteo de votos para la Alcaldía de ese municipio, según los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En la última revisión realizada en la página de resultados oficiales del CNE, Dip acumula 3,776 votos, superando a Malcom Vásquez, quien registra 2,283. Mientras que Alma Zepeda se ubica en tercer lugar con 787votos.
Con estos resultados preliminares, Dip se consolida momentáneamente como el aspirante con mayor respaldo en la contienda municipal.
Los números podrían variar conforme avanza el procesamiento de votos; sin embargo, la tendencia actual lo posiciona en un lugar privilegiado dentro de la competencia.
Los hondureños acudieron masivamente este domingo 30 de noviembre a las urnas, según el CNE, 3.3 millones votaron, dando muestra de una alta participación ciudadana en las elecciones generales.