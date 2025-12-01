Bader Dip encabeza conteo en alcaldía de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

El actual alcalde de La Ceiba y candidato a la reelección por el Partido Liberal, Bader Dip, lidera el conteo de votos para la Alcaldía de ese municipio, según los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la última revisión realizada en la página de resultados oficiales del CNE, Dip acumula 3,776 votos, superando a Malcom Vásquez, quien registra 2,283. Mientras que Alma Zepeda se ubica en tercer lugar con 787votos.