Roberto Contreras encabeza con amplia ventaja conteo en alcaldía de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Con apenas el 6.12% de las actas escrutadas en el municipio de San Pedro Sula, Cortés, los resultados preliminares perfilan una ventaja abrumadora para el alcalde Roberto Contreras, quien busca continuar al frente de la ciudad con el respaldo mayoritario de los votantes. Hasta la medianoche del domingo 30 de noviembre, el aspirante del Partido Liberal de Honduras (PLH) acumula 12,202 votos, equivalentes al 74.82% del total de sufragios válidos transmitidos. Muy por detrás se ubica el candidato nacionalista Armando Burbara, con 2,415 votos, lo que representa el 14.80%. Le sigue a distancia Rafael Sunseri, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 1,530 votos y un 9.38%.

Más abajo quedan Higinio Abarca, del Partido PINU-SD, con 112 votos (0.68%) y José Delio Boquín, de la Democracia Cristiana, con apenas 49 sufragios (0.30%). Los datos provienen de 93 actas procesadas de las 1,519 habilitadas en la capital industrial, de las cuales 89 han sido clasificadas como correctas y 4 presentan inconsistencias. También se reportan 142 votos en blanco y 322 sufragios nulos, cifras que todavía podrían crecer conforme avance la digitalización y revisión de documentos. El margen a favor de Contreras muestra que sus principales rivales están a más de 60 puntos porcentuales de diferencia. Aunque la muestra aún es pequeña, la tendencia refleja una consolidación del alcalde en zonas clave de la ciudad, donde en 2021 ganó con un 62%. A diferencia de Tegucigalpa, donde la contienda es voto a voto, en San Pedro Sula la competencia parece prácticamente definida en estos primeros cortes del escrutinio. Sin embargo, más del 93% de actas permanece sin contabilizar.