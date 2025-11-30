Roberto Contreras vota en San Pedro Sula tras visitar otros centros de votación

San Pedro Sula
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, acudió este domingo al mediodía a la escuela César López Pérez, en la colonia El Edén, para votar en las elecciones generales 2025.
Se supo que el alcalde no siguió correctamente el proceso de sufragio, pues colocó una de las papeletas en la urna sin que antes fuera sellada; intentó repetirlo, pero no se lo permitieron.
A Contreras acompañó el candidato liberal Salvador Nasralla, quien viajó desde Tegucigalpa después de acompañar a su esposa y a otros miembros del partido a diferentes centros de votación durante la mañana.
Antes de que Contreras ingresara al aula donde votó, varias personas gritaron “Libre nunca más” y lo recibieron con gritos de “¡Pollo, pollo!”.
En horas de la mañana, Contreras visitó varios centros de votación en San Pedro Sula para confirmar que todo marchaba bien; sin embargo, cuando llegó al CEB República de Colombia, observó que este aún estaba cerrado.
Posteriormente, el alcalde subió a sus redes sociales un video de lo ocurrido. En la grabación se ve a Contreras golpear el portón y decir: “Ya dio la orden el CNE de abrir, si no vino Libre, no es problema de nosotros”.
Elecciones en Honduras
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares. Se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.