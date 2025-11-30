Roberto Contreras vota en San Pedro Sula tras visitar otros centros de votación

San Pedro Sula

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, acudió este domingo al mediodía a la escuela César López Pérez, en la colonia El Edén, para votar en las elecciones generales 2025.

Se supo que el alcalde no siguió correctamente el proceso de sufragio, pues colocó una de las papeletas en la urna sin que antes fuera sellada; intentó repetirlo, pero no se lo permitieron.

A Contreras acompañó el candidato liberal Salvador Nasralla, quien viajó desde Tegucigalpa después de acompañar a su esposa y a otros miembros del partido a diferentes centros de votación durante la mañana.

Antes de que Contreras ingresara al aula donde votó, varias personas gritaron “Libre nunca más” y lo recibieron con gritos de “¡Pollo, pollo!”.

En horas de la mañana, Contreras visitó varios centros de votación en San Pedro Sula para confirmar que todo marchaba bien; sin embargo, cuando llegó al CEB República de Colombia, observó que este aún estaba cerrado.

Posteriormente, el alcalde subió a sus redes sociales un video de lo ocurrido. En la grabación se ve a Contreras golpear el portón y decir: “Ya dio la orden el CNE de abrir, si no vino Libre, no es problema de nosotros”.