Salvador Nasralla a Rixi Moncada: "Perdiste por goleada"

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, visitó este domingo la ciudad de El Progreso, Yoro, para acompañar al actual alcalde y aspirante a la reelección, Alexander López.
Su llegada generó un ambiente de algarabía entre sus simpatizantes, quienes lo recibieron con aplausos, música y consignas de apoyo mientras recorría las calles rumbo al evento político.
Durante su intervención, Nasralla aprovechó el escenario para lanzar un mensaje directo a la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, elevando el tono de la contienda electoral. “Por favor, Rixi, tenés que irte, mamita. Perdiste por goleada. Por eso no querés el TREP, es una cachimbeada perra”, expresó, generando fuertes reacciones entre los presentes y en redes sociales.
La polémica declaración de Nasralla se suma a una campaña en la que el discurso se ha ido endureciendo, especialmente en las horas previas al cierre de urnas. Mientras tanto, los ciudadanos continúan a la expectativa del desarrollo del proceso y de los mensajes que los líderes políticos emiten en este decisivo momento para el país.
Sobre las elecciones generales 2025
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.