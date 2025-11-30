Salvador Nasralla a Rixi Moncada: "Perdiste por goleada"

El Progreso, Yoro.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, visitó este domingo la ciudad de El Progreso, Yoro, para acompañar al actual alcalde y aspirante a la reelección, Alexander López.

Su llegada generó un ambiente de algarabía entre sus simpatizantes, quienes lo recibieron con aplausos, música y consignas de apoyo mientras recorría las calles rumbo al evento político.

Durante su intervención, Nasralla aprovechó el escenario para lanzar un mensaje directo a la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, elevando el tono de la contienda electoral. “Por favor, Rixi, tenés que irte, mamita. Perdiste por goleada. Por eso no querés el TREP, es una cachimbeada perra”, expresó, generando fuertes reacciones entre los presentes y en redes sociales.