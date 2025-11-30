Cientos de hondureños abarrotan el Consulado en Miami para votar

Miami, Estados Unidos.
Una notable afluencia de hondureños se ha registrado este domingo en el Consulado de Honduras en Miami, Estados Unidos, donde desde tempranas horas largas filas de compatriotas se formaron con la intención de ejercer el sufragio en el proceso electoral general.
A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a cientos de ciudadanos esperando pacientemente su turno.
Los hondureños radicados en Miami han demostrado la importancia de participar en el proceso electoral a pesar de la distancia, asegurando que su voto es un aporte directo al rumbo político del país.
Sobre las elecciones generales 2025
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.