Cientos de hondureños abarrotan el Consulado en Miami para votar

Miami, Estados Unidos.

Una notable afluencia de hondureños se ha registrado este domingo en el Consulado de Honduras en Miami, Estados Unidos, donde desde tempranas horas largas filas de compatriotas se formaron con la intención de ejercer el sufragio en el proceso electoral general.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a cientos de ciudadanos esperando pacientemente su turno.

Los hondureños radicados en Miami han demostrado la importancia de participar en el proceso electoral a pesar de la distancia, asegurando que su voto es un aporte directo al rumbo político del país.