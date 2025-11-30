Presidente de la CCIC llama a los hondureños a acudir a las urnas

San Pedro Sula

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, (CCIC), Karim Qubain, hizo esta mañana un llamado a los hondureños para acudir a las urnas en el transcurso del día.

El empresario dijo que el sector empresarial de San Pedro SYla espera que el día termine como una fiesta electoral".

Indicó que el sector empresarial estará listo para trabajar de la mano con el presidente que los hondureños escojan en las urnas. "Vamos a trabajar con la persona que elija el pueblo hondureño".

"Hoy, Dios nos ha regalado un día hermoso para salir en familia a esta fiesta electoral", dijo el empresario mientras se aproximaba a la JUnta Receptora de Votos en la escuela Dionisio de Herrera, donde ejerció el sugragio.

"Felicitamos al CNE por esta tarea tan compleja, pero realizada de manera ordenada. A todos los consejeros, gracias por su trabajo impresionate para poder llegar a este día", añadió Qubain.