¿Cuántos hondureños han votado ya en las elecciones generales de 2025?

Tegucigalpa

El mensaje expuesto en redes sociales por Hall demuestra también el entusiasmo con que los ciudadanos han acudido a las urnas desde las primeras horas de la mañana.

Hace unas cinco horas inició el proceso electoral en Honduras. Según Ana Paola Hall , consejera presidenta del CNE , a las 11:44 de la mañana se registraban 1,019,608 electores a nivel nacional, una cifra que refleja el compromiso democrático de los hondureños.

“¡Sigan saliendo a votar! Honduras nos necesita”, concluye Hall, reforzando la importancia de esta jornada, que hasta el momento se desarrolla de forma pacífica, aunque con fallas en algunos de los lectores biométricos y la ausencia de urnas en ciertos centros de votación.

El comienzo oficial de las elecciones generales empezó luego de que Hall, presidenta del CNE y representante del Partido Liberal, y Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se dirigieran al pueblo hondureño en cadena nacional.

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los conservadores Nacional y Liberal.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares. Se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.