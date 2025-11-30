Nasry Asfura vota y pide evitar “declaraciones irresponsables” de victoria

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, votó este 30 de noviembre en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) e hizo un llamado a la prudencia ante declaraciones prematuras sobre resultados electorales. Como un ciudadano más, haciendo filas y esperando su turno, así llegó "Papi a la Orden" a ejercer su derecho al voto este domingo, en medio de fallas técnicas y denuncias de presuntas amenazas.

Asfura, quien esperó más de una hora para votar, aseguró durante una entrevista: “Es irresponsable que alguien salga prematuramente diciendo que ya ganó. Ustedes saben que soy serio, no voy a salir hablando cosas que no tienen sustento. Hay que esperar los resultados del CNE”.

El presidenciable reiteró que la única declaratoria válida es la emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y pidió a todos los aspirantes a cargos públicos evitar divulgar datos no verificados. La jornada electoral avanza mientras millones de hondureños acuden a las urnas para definir la presidencia, corporaciones municipales y diputaciones en unos comicios marcados por el llamado a la calma y la transparencia.