Júnior Burbara reprograma su voto en SPS por retrasos en centro electoral

San Pedro Sula, Cortés.

En horas de la mañana de este 30 de noviembre llegó a ejercer el sufragio Júnior Yaudeth Burbara, candidato a alcalde en San Pedro Sula por el Partido Nacional. Al aspirante le correspondía votar en el Instituto San Vicente de Paúl, en la colonia Trejo de San Pedro Sula. Burbara llegó a las 9:00 a. m., acompañado por su familia, para participar en las elecciones generales que se desarrollan en el país.

Fue recibido entre muestras de apoyo por parte de simpatizantes que también acudían a las urnas desde tempranas horas. Sin embargo, debido al retraso en el inicio del proceso en ese centro electoral, reprogramó su votación para la 1:00 de la tarde. A pesar del impase, el candidato destacó la importancia de vivir una jornada caracterizada por la participación, la tranquilidad y el respeto entre los ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Lo más importante es que en Honduras estamos teniendo unas elecciones limpias y tranquilas. Estamos viviendo una gran fiesta para todos los hondureños y felicito al CNE y a las Fuerzas Armadas porque han cumplido hasta ahora”, afirmó Burbara, al recalcar que todos los sectores involucrados en el proceso han trabajado para garantizar un ambiente seguro y ordenado. “Esto es una vez cada cuatro años, donde los hondureños podemos definir nuestras autoridades. No hemos dormido desde ayer, estamos monitoreando los 152 centros de votación. Esto es una algarabía, una fiesta cívica”, aseguró tras concluir el proceso. El candidato nacionalista mostró entusiasmo al saludar a simpatizantes y medios de comunicación, resaltando la importancia de la participación ciudadana.