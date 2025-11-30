Júnior Burbara reprograma su voto en SPS por retrasos en centro electoral

En horas de la mañana de este 30 de noviembre llegó a ejercer el sufragio Júnior Yaudeth Burbara, candidato a alcalde en San Pedro Sula por el Partido Nacional.
Al aspirante le correspondía votar en el Instituto San Vicente de Paúl, en la colonia Trejo de San Pedro Sula.
Burbara llegó a las 9:00 a. m., acompañado por su familia, para participar en las elecciones generales que se desarrollan en el país.
Fue recibido entre muestras de apoyo por parte de simpatizantes que también acudían a las urnas desde tempranas horas.
Sin embargo, debido al retraso en el inicio del proceso en ese centro electoral, reprogramó su votación para la 1:00 de la tarde. A pesar del impase, el candidato destacó la importancia de vivir una jornada caracterizada por la participación, la tranquilidad y el respeto entre los ciudadanos.
“Lo más importante es que en Honduras estamos teniendo unas elecciones limpias y tranquilas. Estamos viviendo una gran fiesta para todos los hondureños y felicito al CNE y a las Fuerzas Armadas porque han cumplido hasta ahora”, afirmó Burbara, al recalcar que todos los sectores involucrados en el proceso han trabajado para garantizar un ambiente seguro y ordenado.
“Esto es una vez cada cuatro años, donde los hondureños podemos definir nuestras autoridades. No hemos dormido desde ayer, estamos monitoreando los 152 centros de votación. Esto es una algarabía, una fiesta cívica”, aseguró tras concluir el proceso.
El candidato nacionalista mostró entusiasmo al saludar a simpatizantes y medios de comunicación, resaltando la importancia de la participación ciudadana.
Más de 500,000 sampedranos están habilitados para votar en estas elecciones generales.
A nivel nacional, más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) o el retorno de los partidos Nacional o Liberal.
Los candidatos en contienda son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Partido Nacional; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nelson Ávila, de Democracia Cristiana. Quien resulte electo asumirá la Presidencia el 27 de enero de 2026, en los duodécimos comicios celebrados desde el retorno al orden constitucional en 1980.
Estas elecciones se desarrollan bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, medida que ha generado críticas y ha puesto en debate la necesidad de mayores garantías para el escrutinio.